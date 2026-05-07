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    La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano

    El jefe de la OMS ha cifrado en 152 el número de ataques perpetrados desde la nueva escalada de hostilidades en Líbano.

    Por 
    Europa Press
    Tropas israelíes en el sur de Líbano. Foto: Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

    El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado que tres sanitarios han resultado heridos mientras prestaban su servicio durante un ataque acaecido en el municipio de Deir Kifa, en el sur de Líbano, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de proteger a los pacientes, centros de salud, transporte sanitario y personal de la salud, en esta zona del país que las tropas israelíes mantienen ocupada en el marco de su campaña militar contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

    “Tres sanitarios resultaron heridos mientras prestaban servicio durante un ataque ocurrido a primera hora de la mañana (del miércoles 6 de mayo) en Deir Kifa, en Líbano”, ha informado Tedros en un mensaje publicado en sus redes sociales.

    Asimismo, el jefe de la OMS ha cifrado en 152 el número de ataques perpetrados desde la nueva escalada de hostilidades en Líbano, la cual arrancó el 2 de marzo y deja ahora un saldo de al menos 103 muertos y 241 heridos. A ello se suma el cierra de tres hospitales y 41 centros de atención primaria, amén de los daños registrados en otros 16 centros hospitalarios.

    Ante esta coyuntura y asegurando que la OMS colaborará con las autoridades locales y sus socios en pro de enfrentar los daños causados a la atención sanitaria y restaurarla, el director de la organización ha urgido a “todas las partes” implicadas en las hostilidades que sacuden a Líbano a que “adopten medidas concretas para proteger a los pacientes, centros de salud, transporte sanitario y trabajadores sanitarios”.

    Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas condena los hechos

    También en cuanto a la comisión de actos de este tipo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha lamentado que “el número de víctimas mortales aumenta cada día” a medida que “continúan los ataques”, especialmente en el sur de Líbano, al tiempo que ha informado que un trabajador de emergencias ha muerto y otros tres han resultado heridos en un ataque israelí en el municipio de Kfar Dunin, en el distrito de Bint Jbeil, zona ubicada en el sur libanés donde otro trabajador de emergencias ha resultado herido en un ataque posterior.

    A estos hechos ha aludido en rueda de prensa el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, quien ha manifestado observar “con profunda preocupación” las órdenes de evacuación emitidas por Israel para una docena de localidades de cara a posibles ataques contra el país, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte de Hezbolá.

    “Observamos con profunda preocupación estas órdenes (de evacuación) y los ataques aéreos contra localidades libanesas, dirigidos tanto a zonas al sur del río Litani como mucho más allá de él, incluidas Sidón y (el valle de) la Becá Occidental”, ha indicado el portavoz reiterando a su vez que los “civiles deben ser respetados y protegidos en todo momento”.

    Dujarric se ha referido así a las últimas órdenes de evacuación emitidas por parte del Ejército de Israel afectan a Kauzariya al Siuad, Gasaniya, Mazraat al Daudiya, Budias, Raihan, Zlaya, Bazuriya, Haruf, Habush, Ansariya, Qalué y Deir al Zehrani.

    Más sobre:LíbanoIsraelOMSGuerra

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