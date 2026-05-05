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    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Lluvias, viento y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Chile este 5 y 6 de mayo, por la presencia de un sistema frontal. Revisa el pronóstico de la DMC y cuáles serán las zonas impactadas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal Tendencias / La Tercera

    Hoy será un martes lluvioso para millones de chilenos: las precipitaciones son protagonistas del pronóstico de esta jornada en regiones del centro, centro-sur y sur del país, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    La institución emitió tres avisos meteorológicos de lluvias normales a moderadas para este martes 5 y miércoles 6 de mayo. Además, incluyó un aviso por tormentas eléctricas, y uno más por viento normal a moderado.

    De esta manera, se instalan al menos un par de días de inestabilidad atmosférica en gran parte del país. A continuación, las regiones afectadas y los eventos meteorológicos que tendrá cada una.

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal Tendencias / La Tercera

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia según el pronóstico

    El primer aviso meteorológico de la DMC corresponde a “precipitaciones normales a moderadas” en cuatro regiones de la zona central: O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

    La lluvia comenzará en Biobío este martes 5 y se espera que caigan entre 30 y 50 milímetros de agua durante el día, dependiendo el sector. Después, el miércoles 6 habrá precipitaciones en las otras tres regiones, con montos que van entre los 25 y 50 mm.

    Por su parte, el segundo aviso es de “viento normal a moderado” en siete regiones: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En las cuatro primeras, el viento fuerte se limitará a la cordillera, mientras que las restantes tendrán rachas en todos los sectores de la región hasta la noche del miércoles 6.

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal. Foto: ATON.

    También hay un tercer aviso por “probables tormentas eléctricas” en Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Esta vez, la precordillera será igual de afectada que la cordillera, según Meteochile. El evento comenzará la madrugada del miércoles y durará un día completo.

    Con este reporte, la DMC alertó que hay “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”.

    El cuarto aviso corresponde a “precipitaciones normales a moderadas en un corto período de tiempo”, pero ahora en el sur del país: afectará a La Araucanía y Los Ríos desde la tarde de este martes 5 hasta la madrugada del miércoles 6.

    Y es que, en total, podrían caer hasta 255 milímetros de agua caída en un día.

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