Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal
Lluvias, viento y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Chile este 5 y 6 de mayo, por la presencia de un sistema frontal. Revisa el pronóstico de la DMC y cuáles serán las zonas impactadas.
Hoy será un martes lluvioso para millones de chilenos: las precipitaciones son protagonistas del pronóstico de esta jornada en regiones del centro, centro-sur y sur del país, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
La institución emitió tres avisos meteorológicos de lluvias normales a moderadas para este martes 5 y miércoles 6 de mayo. Además, incluyó un aviso por tormentas eléctricas, y uno más por viento normal a moderado.
De esta manera, se instalan al menos un par de días de inestabilidad atmosférica en gran parte del país. A continuación, las regiones afectadas y los eventos meteorológicos que tendrá cada una.
Las regiones de Chile que tendrán lluvia según el pronóstico
El primer aviso meteorológico de la DMC corresponde a “precipitaciones normales a moderadas” en cuatro regiones de la zona central: O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
La lluvia comenzará en Biobío este martes 5 y se espera que caigan entre 30 y 50 milímetros de agua durante el día, dependiendo el sector. Después, el miércoles 6 habrá precipitaciones en las otras tres regiones, con montos que van entre los 25 y 50 mm.
Por su parte, el segundo aviso es de “viento normal a moderado” en siete regiones: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En las cuatro primeras, el viento fuerte se limitará a la cordillera, mientras que las restantes tendrán rachas en todos los sectores de la región hasta la noche del miércoles 6.
También hay un tercer aviso por “probables tormentas eléctricas” en Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Esta vez, la precordillera será igual de afectada que la cordillera, según Meteochile. El evento comenzará la madrugada del miércoles y durará un día completo.
Con este reporte, la DMC alertó que hay “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”.
El cuarto aviso corresponde a “precipitaciones normales a moderadas en un corto período de tiempo”, pero ahora en el sur del país: afectará a La Araucanía y Los Ríos desde la tarde de este martes 5 hasta la madrugada del miércoles 6.
Y es que, en total, podrían caer hasta 255 milímetros de agua caída en un día.
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