Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

Hoy será un martes lluvioso para millones de chilenos: las precipitaciones son protagonistas del pronóstico de esta jornada en regiones del centro, centro-sur y sur del país , según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La institución emitió tres avisos meteorológicos de lluvias normales a moderadas para este martes 5 y miércoles 6 de mayo. Además, incluyó un aviso por tormentas eléctricas, y uno más por viento normal a moderado.

De esta manera, se instalan al menos un par de días de inestabilidad atmosférica en gran parte del país. A continuación, las regiones afectadas y los eventos meteorológicos que tendrá cada una.

Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal Tendencias / La Tercera

Las regiones de Chile que tendrán lluvia según el pronóstico

El primer aviso meteorológico de la DMC corresponde a “precipitaciones normales a moderadas” en cuatro regiones de la zona central: O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La lluvia comenzará en Biobío este martes 5 y se espera que caigan entre 30 y 50 milímetros de agua durante el día, dependiendo el sector. Después, el miércoles 6 habrá precipitaciones en las otras tres regiones, con montos que van entre los 25 y 50 mm.

Por su parte, el segundo aviso es de “viento normal a moderado” en siete regiones: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En las cuatro primeras, el viento fuerte se limitará a la cordillera, mientras que las restantes tendrán rachas en todos los sectores de la región hasta la noche del miércoles 6.

Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal. Foto: ATON.

También hay un tercer aviso por “probables tormentas eléctricas” en Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Esta vez, la precordillera será igual de afectada que la cordillera, según Meteochile. El evento comenzará la madrugada del miércoles y durará un día completo.

Con este reporte, la DMC alertó que hay “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”.

El cuarto aviso corresponde a “precipitaciones normales a moderadas en un corto período de tiempo” , pero ahora en el sur del país: afectará a La Araucanía y Los Ríos desde la tarde de este martes 5 hasta la madrugada del miércoles 6.

Y es que, en total, podrían caer hasta 255 milímetros de agua caída en un día.