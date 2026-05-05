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    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Según las estimaciones actuales, el tamaño del objeto estaría entre 40 y 90 metros de diámetro.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    La NASA mantiene bajo vigilancia permanente al asteroide 2024 YR4, un cuerpo celeste clasificado dentro de los objetos cercanos a la Tierra.

    Según informó El Cronista, los análisis más recientes han permitido establecer una fecha concreta en la que existe una probabilidad (considerada muy baja) de impacto, lo que activó protocolos internacionales de defensa planetaria.

    El monitoreo de este tipo de fenómenos forma parte de los programas científicos diseñados para anticipar escenarios poco probables, pero de alto impacto potencial.

    Estas evaluaciones se sustentan en datos acumulados durante extensos períodos de observación astronómica, que permiten refinar progresivamente los cálculos y descartar hipótesis alarmistas.

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Qué es el asteroide 2024 YR4

    El asteroide 2024 YR4 pertenece a la categoría de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO (Near-Earth Objects).

    Se trata de cuerpos rocosos que, en determinados momentos de su órbita, cruzan regiones próximas a la trayectoria terrestre alrededor del Sol.

    Según las estimaciones actuales, el tamaño del objeto estaría entre 40 y 90 metros de diámetro. Esta variable resulta clave para dimensionar los posibles efectos en caso de que ingresara a la atmósfera terrestre.

    La NASA realiza el seguimiento de estos asteroides con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta frente a eventos de bajo riesgo, pero con consecuencias potencialmente significativas.

    Para ello, emplea telescopios distribuidos en distintas partes del mundo y sistemas de análisis que permiten ajustar los modelos orbitales conforme se incorporan nuevas observaciones.

    ¿Cuándo impactaría la Tierra (si llegara a pasar)?

    Los cálculos más recientes indican que el 22 de diciembre de 2032 es la fecha en la que se prevé una probabilidad muy baja de impacto con la Tierra.

    En el momento de su descubrimiento inicial, esa posibilidad era considerablemente mayor, pero ha disminuido a medida que se han obtenido nuevos datos.

    La agencia espacial ha señalado que estos ajustes forman parte del proceso normal de actualización de información y no deben interpretarse como una amenaza inminente.

    Sin embargo, el objeto superó el umbral técnico del 1% de probabilidad de impacto, límite que activa los protocolos de notificación internacional establecidos por la NASA y otras instituciones científicas.

    Las actualizaciones oficiales sobre la trayectoria y el riesgo potencial son publicadas en el sistema automatizado Sentry, donde se incorporan los cambios en la probabilidad de impacto conforme se perfeccionan los cálculos.

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Qué podría ocurrir si impacta en la Tierra

    Los modelos científicos sugieren que un asteroide de entre 40 y 90 metros probablemente explotaría al ingresar a la atmósfera.

    En caso de que el evento ocurriera sobre el océano, los expertos consideran que la generación de un tsunami sería poco probable.

    Si la explosión aérea se produjera sobre una zona densamente poblada, un objeto de entre 40 y 60 metros podría provocar rotura de ventanas y daños estructurales menores.

    En un escenario menos probable, en que el tamaño se acerque a los 90 metros, las afectaciones podrían ser más severas en áreas urbanas y sus alrededores.

    Por ahora, y según consigna El Cronista, el seguimiento continúa dentro de los parámetros habituales de vigilancia científica, con un riesgo considerado bajo, pero bajo observación constante.

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