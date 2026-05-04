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    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    De acuerdo a la agencia, un punto de referencia es el Ángel de la Independencia, ya que a este monumento, el cual está ubicado en el Paseo de la Reforma y se alza a 36 metros de altura, se le han añadido 14 escalones en su base a medida que el terreno circundante se hunde gradualmente.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA. Foto: archivo.

    La NASA alertó que el suelo bajo Ciudad de México se está hundiendo más rápidamente de lo que se creía.

    A partir de un análisis de imágenes, las cuales fueron captadas por el satélite NISAR entre octubre de 2025 y enero de 2026, la agencia espacial identificó una serie de puntos de la capital que se hundieron más de media pulgada (más de 2 cm) por mes en ese periodo.

    Entre estos se encuentra la zona del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como la del Ángel de la Independencia, el monumento inaugurado en 1910 para celebrar el primer centenario de la independencia del país.

    Las imágenes compartidas por la NASA muestran en azul los sectores que se han hundido.

    “El suelo bajo la Ciudad de México se está hundiendo lentamente, y ahora, el satélite NISAR puede rastrearlo desde el espacio”, escribieron desde la agencia en una publicación en X.

    Y agregaron en otro post: “Ciudad de México ya es conocida como una de las capitales que se hunden más rápido en el mundo. Los nuevos hallazgos muestran qué tan rápido y confiablemente NISAR puede rastrear estos cambios en la superficie de la Tierra, incluso a través de nubes y vegetación”.

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA. Foto: NASA.

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes

    Los científicos de la NASA explicaron en un artículo publicado a finales de abril que, con una población de unos 20 millones de personas, el área metropolitana de Ciudad de México se asienta sobre un acuífero.

    Un acuífero es, en términos sencillos, una formación geológica subterránea capaz de almacenar, filtrar y transmitir agua subterránea en grandes cantidades.

    Según la agencia espacial, el bombeo intensivo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano, “ha provocado la compactación del antiguo lecho lacustre bajo la ciudad durante más de un siglo”.

    “Un ingeniero documentó el problema por primera vez en 1925, y para las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas del área metropolitana se hundían a un ritmo de unos 35 centímetros anuales, dañando infraestructuras como el Metro, uno de los sistemas de transporte rápido más grandes de América”.

    La misión NISAR, lanzada en julio de 2025, ha contribuido al trabajo previo de otros radares que han monitoreado la ciudad.

    De acuerdo a la NASA, tiene la capacidad de operar día y noche, bajo diversas condiciones climáticas, a partir de un diseño que le permite rastrear movimientos sutiles como el hundimiento y la elevación del terreno. También puede monitorear el deslizamiento de glaciares y el crecimiento de cultivos, entre otros elementos.

    El subdirector del proyecto en la sede de la NASA en Washington, Craig Ferguson, declaró: “Imágenes como esta confirman que las mediciones de NISAR coinciden con las expectativas”.

    “El radar de banda L de longitud de onda larga de NISAR permitirá detectar y monitorear la subsidencia del terreno en regiones más complejas y con vegetación densa, como las comunidades costeras, donde pueden presentarse los efectos combinados de la subsidencia del terreno y el aumento del nivel del mar”, anticipó.

    En las nuevas imágenes de Ciudad de México, las zonas que se hunden a un ritmo superior a 2 centímetros al mes se muestran en azul oscuro.

    La NASA presume que las áreas amarillas y rojas probablemente corresponden a señales de ruido residual, las cuales se espera que disminuyan a medida que el satélite recopile más datos.

    Asegura que un punto de referencia en cuanto al hundimiento es el Ángel de la Independencia, ya que a este monumento, el cual está ubicado en el Paseo de la Reforma y se alza a 36 metros de altura, se le han añadido 14 escalones en su base a medida que el terreno circundante se hunde gradualmente.

    El director de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR, David Bekaert, afirmó: “La Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta al hundimiento, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”.

    “Seremos testigos de una afluencia de nuevos descubrimientos de todo el mundo, dadas las capacidades únicas de detección de NISAR y su cobertura global constante”.

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    Más sobre:CienciaNASACiudad de MéxicoMéxicoNISARSatéliteSatélite NISARÁngel de la IndependenciaPaseo de la ReformaAeropuerto Internacional Benito Juárez

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