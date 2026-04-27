Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA. Foto: NASA

Con motivo del Día de la Tierra celebrado este miércoles, la NASA lanzó una curiosa herramienta interactiva que permite a los usuarios ver su nombre formado por paisajes reales capturados desde el espacio .

“El planeta puede deletrear tu nombre, literalmente”, publicó en X la agencia espacial en un mensaje difundido el 22 de abril. “Este Día de la Tierra, podrás ver tu nombre escrito en los paisajes capturados por Landsat”.

The planet can spell your name – literally. 🔤🌍



This Earth Day, see your name written in landscapes captured by Landsat: https://t.co/kcP12dhsI2 pic.twitter.com/z2Ubn42iY1 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 22, 2026

Se trata de “Your Name in Landsat”, una plataforma online donde cualquier persona puede ingresar su nombre (o cualquier palabra) para generar una representación visual única.

Cada letra aparece construida con imágenes satelitales de distintos puntos del planeta.

El programa Landsat

La herramienta utiliza material del programa Landsat, una de las iniciativas más longevas de observación terrestre .

Desde 1972, sus satélites han capturado de forma continua imágenes de la superficie de la Tierra, generando un archivo histórico de más de 50 años.

Estas imágenes provienen de diversas plataformas científicas como el Observatorio Terrestre de la NASA, NASA Worldview, USGS EarthExplorer y ESA Sentinel Hub, y están disponibles para descarga pública.

Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA. Foto: NASA

Cómo funciona el interactivo

El funcionamiento es simple.

Al ingresar a este sitio, el usuario encuentra un cuadro de texto donde puede escribir su nombre.

En segundos, la página despliega una composición visual en la que cada letra corresponde a una imagen satelital con formas similares a esa tipografía .

Pero no se trata solo de una experiencia estética: al hacer clic en cada letra, el sistema revela el origen exacto de la imagen, incluyendo el lugar del mundo y sus coordenadas geográficas .

Así, un nombre puede combinar desiertos, ríos, montañas o zonas urbanas de distintos continentes, todo en una misma palabra.

Más allá de lo lúdico, la herramienta también pone en valor el alcance del programa Landsat.

Sus datos han sido clave durante décadas para científicos, planificadores y autoridades que buscan entender y gestionar los cambios en la superficie terrestre, desde el uso de suelos hasta el impacto del cambio climático.