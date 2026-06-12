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    Culto

    “Los huérfanos”: Carmen Mola publica nueva novela

    El nuevo libro del afamado trío español de escritores llegará a Chile en el mes de octubre, bajo la editorial Planeta.

    Por 
    Equipo de Culto
    20 Noviembre 2023 Entrevista a Carmen Mola, escritores españoles (Jorge Diaz, Agustín Martinez y Antonio Mercero) Foto: Andres Perez Andres Perez

    En Belfast, tres niños sobrevivieron a un orfanato donde el miedo dictaba las normas y la violencia era la única lengua común. Aquel infierno los forjó como hermanos y como algo mucho más letal. Años después, son conocidos como los Huérfanos, dueños de un imperio criminal que se extiende desde Irlanda hasta la Costa del Sol española. En Marbella han aprendido que el poder no se hereda: se conquista a cualquier precio.

    Pero frente a ellos se alza otra familia marcada por silencios y heridas imposibles de cerrar: los Pastor. Y, por encima de todos, moviendo los hilos desde las sombras, aparece la enigmática Hermana Mei, la única figura ante la que incluso las mafias más poderosas bajan la cabeza.

    “Hay heridas que no se cierran. Y de ellas nacen los monstruos”, sentencia la sinopsis de Los Huérfanos, la nueva novela de Carmen Mola que promete sacudir el género del thriller.

    Carmen Mola nació en la primavera de 2017 en Madrid, cuando los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero decidieron lanzarse a una aventura de creación colectiva que cristalizó en una primera novela, La novia gitana, a la que seguirían La Red Púrpura, La Nena, Las madres y el brutal desenlace de la serie, El Clan. A lo largo de estos años, los tres autores han continuado con sus proyectos personales, tanto novelas como guiones.

    En 2021 Carmen Mola obtuvo el Premio Planeta con La Bestia, un apasionante thriller histórico que se ha convertido en la novela más vendida de toda su obra. Además, fuera de la serie Inspectora Elena Blanco, ha publicado obras como El Infierno, siempre con una gran acogida por parte del público.

    Los Huérfanos llegará a Chile en el mes de octubre, bajo la editorial Planeta.

    Más sobre:LibrosCarmen MolaPlanetaLos HuérfanosLibros Culto

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