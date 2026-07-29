Trump busca revertir en la Corte Suprema fallo que lo obliga a pagar US$83,3 millones por difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la escritora E. Jean Carroll

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este martes a la Corte Suprema dejar sin efecto la condena que lo obliga a pagar US$83,3 millones (más de 77 mil millones de pesos) a la escritora E. Jean Carroll por difamación, argumentando que las declaraciones que originaron el juicio fueron emitidas mientras ejercía la Presidencia y, por ende, estarían amparadas por la inmunidad presidencial.

La petición, presentada por los abogados Robert J. Giuffra y Michael C. Martinich-Sauter, busca revertir el fallo dictado en enero de 2024 por un jurado federal, que determinó que el líder republicano debía indemnizar a Carroll por los comentarios realizados en 2019, cuando negó públicamente la acusación de agresión sexual formulada por la escritora y cuestionó su credibilidad, calificando la denuncia como una invención.

Según consigna el portal Axios, la defensa sostiene que tales declaraciones fueron realizadas en respuesta a consultas de la prensa relacionadas con la idoneidad del entonces mandatario para ejercer el cargo, por lo que, a su juicio, constituyen actos oficiales “protegidos por la inmunidad presidencial”.

Los abogados de Trump ya habían apelado sin éxito la sentencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. En su presentación ante el máximo tribunal estadounidense, afirman que esa instancia rechazó el recurso por motivos procesales y no resolvió el fondo del argumento relativo a la inmunidad presidencial.

De igual modo, advierten que mantener vigente la condena podría sentar un precedente que, según su interpretación, debilitaría constitucionalmente a futuros presidentes al exponerlos a responsabilidades civiles por declaraciones efectuadas durante el ejercicio de sus funciones.

Presidente de EE.UU. Donald Trump EDUARDO MUNOZ

Un litigio que se extiende desde 2019

La disputa judicial entre Trump y Carroll comenzó en 2019, cuando la escritora, conocida por su trayectoria como columnista en Nueva York, denunció que el entonces presidente la había agredido sexualmente en la década de 1990 en una tienda de Manhattan.

Trump rechazó categóricamente la acusación, dando inicio a una prolongada batalla judicial.

En mayo de 2023, un jurado concluyó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación por declaraciones formuladas en 2022, ordenándole pagar US$5 millones en concepto de indemnización.

Meses después, en enero de 2024, un segundo jurado resolvió que los comentarios realizados por Trump en 2019 también constituían difamación y fijó una indemnización adicional de US$83,3 millones a favor de Carroll.

Segundo caso ante la Corte Suprema

La solicitud presentada ahora representa la segunda ocasión en menos de dos meses en que la Corte Suprema de Estados Unidos debe pronunciarse sobre litigios relacionados con Carroll.

En junio pasado, el máximo tribunal rechazó revisar la apelación presentada por Trump contra la condena de US$5 millones dictada en 2023. No obstante, el equipo jurídico del mandatario solicitó posteriormente que esa decisión sea reconsiderada.

Hasta ahora, la representación legal de E. Jean Carroll no ha emitido una respuesta pública respecto de la nueva presentación realizada por la defensa del presidente estadounidense.