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    Ucrania advierte a Irán de que se abstenga de brindar “cualquier apoyo” a Rusia en la guerra

    Desde Kiev y Teherán sostuvieron conversaciones diplomáticas luego de que el sábado un bombardeo ucraniano provocara la muerte de un marino iraní en el mar Caspio.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga. Foto: @andrii_sybiha

    El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, advirtió este martes a Irán de que se abstenga de brindar “cualquier apoyo” a Rusia en el conflicto con Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que defendió su objetivo de “contrarrestar la agresión rusa”.

    “Llamé al ministro de Exteriores de Irán para mantener una conversación franca. La diplomacia consiste en el diálogo directo, incluso cuando resulta difícil. He hecho hincapié en la necesidad de abstenerse de cualquier medida que agrave la situación, así como de poner fin a cualquier apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania”, afirmó Sibiga en sus redes sociales.

    “Esta guerra es ilegal y debe terminar”, remarcó.

    Sibiga señaló que Kiev quiere “evitar una escalada innecesaria” y que “todas las acciones de Ucrania tienen como único objetivo defender (al) país de la agresión rusa”.

    “Nuestro objetivo es contrarrestar la agresión rusa, que es la causa fundamental de todos los incidentes, y es Rusia quien asume toda la responsabilidad por todas las provocaciones y las víctimas”, relevó el ministro de Exteriores de Ucrania.

    En este sentido, aseguró ante su par iraní que las fuerzas ucranianas “en ningún momento han tenido la intención de atacar a buques civiles ni a la población civil”.

    Las declaraciones llegan después de que Teherán denunciara un ataque lanzado por Kiev el pasado sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio, que mató a un marinero, y asegurara que no quedaría “impune”.

    “Nuestra postura sigue siendo la misma: Europa y Oriente Próximo merecen estabilidad, seguridad y paz”, añadió Sibiga.

    Mientras, Araqchi, confirmó en sus redes sociales la llamada del ministro ucraniano, a quien reclamó el resarcimiento por la muerte del ciudadano iraní en el ataque de Kiev.

    “El ministro de Exteriores de Ucrania me ha asegurado que el ataque contra un buque iraní no fue intencionado y que Ucrania no busca una escalada“, añadió Araqchi.

    La autoridad del país persa afirmó que “Irán tampoco busca una escalada, pero ha dejado claro que cualquier ataque contra nuestros ciudadanos o intereses es inaceptable. Debe haber una compensación por las pérdidas”, reza el mensaje del jefe de la diplomacia iraní.

    Más sobre:UcraniaIránAndri SibigaAbbas AraqchiRusiaGuerra en Ucrania

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