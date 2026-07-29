Balance por sistema frontal: 138 damnificados y más de 900 casas dañadas en la zona centro-sur del país

Chillan Viejo, 28 de julio de 2026. Casa afectada por tornado. Casa afectada por paso de tornado, en el sector de Ranchillo en la comuna de Chillan Viejo, durante el temporal que afecta a la Region de Nuble. Mauricio Ulloa Ganz/Aton Chile

El sistema frontal que se registra entre la región de Valparaíso hasta Los Ríos deja hasta el momento un total de 138 personas damnificadas, 32 albergadas, 847 aisladas, dos viviendas destruidas y más de 900 otras con daños, de acuerdo con el último balance entregado la noche de este martes por el gobierno.

Tras una nueva mesa técnica del comité de emergencia constituido para monitorear el fenómeno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzó señalando que la situación de mayor preocupación se registra en la comuna de La Unión, en Los Ríos, con decenas de casas anegadas y vecinos evacuados debido al desborde del río Llollelhue.

Asimismo, recordó que esta noche el Presidente José Antonio Kast se trasladaría a la Región de Atacama para evaluar en terreno la afectación y la entrega de ayuda en Copiapó y Vallenar, para trasladarse durante la tarde del miércoles a la Región de Coquimbo, producto de la emergencia registrada la semana pasada.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Max Pavez, informó que las autoridades se encuentran trabajando en dos frentes: monitoreando el sistema frontal que afecta actualmente a la zona centro-sur y actuando frente a la emergencia registrada en las regiones de Coquimbo y Atacama por las fuertes lluvias de la semana pasada.

Asimismo, señaló que las precipitaciones actuales se encuentrean en retirada y que este miércoles 29 de julio no se registrará lluvia entre Valparaíso y Los Ríos. Sin embargo, sostuvo que el jueves 30 ingresará un nuevo sistema frontal desde el Maule a Los Ríos, el que -aseguró- será de menor intensidad, con precipitaciones en rango normal.

Pavez agregó que, asismismo, este viernes 31 de julio volverán las lluvias a las regiones de Atacama y Coquimbo, también con menor intensidad.

Respecto del estado de la Ruta 5, la autoridad sostuvo que “se ha ido restableciendo paulatinamente la conectividad a través del plan de contingencia que en ambas regiones, en Atacama y en Coquimbo, se ha ido desarrollando junto al MOP y la concesionaria a cargo del tramo”.

Añadió que en Coquimbo, “nos han informado que el día miércoles y jueves por la noche sigue la Ruta 5 cerrada y esperamos que se vaya normalizando a partir del viernes”.

Asimismo, indicó que en el país más del 98% de los clientes cuentan actualmente con suministro eléctrico y que en materia de agua potable, “en la región de Coquimbo, en la ciudad de Ovalle, Andacollo, está el 100% restablecido y en la conurbación Coquimbo-La Serena está el 98% del agua potable y esperamos que en el día de mañana (miércoles) se pueda restablecer el 100%. En el caso de la región de Atacama, Freirina, se encuentra con prácticamente el 100% de agua potable y en la ciudad de Huasco hay un aumento paulatino del restablecimiento del servicio, con agua todavía no potable”.

En tanto, sostuvo que a nivel nacional, solo se encuentran suspendidas las clases en la zona de Huasco hasta el día miércoles.

Finalmente, destacó que “el gobierno ya está trabajando en la fase de recuperación. Hay más de 11.000 familias catastradas, lo que nos va a permitir ya ir diseñando las ayudas tempranas que van a ser necesarias de implementar para poder ir en ayuda de esta fase de la emergencia”.

Atacama y Coquimbo

A su turno, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, se refirió al evento meteorológico previo, cuya mayor afectación se concentró en las regiones de Atacama y Coquimbo.

“Los datos actualizados son de 16.998 damnificados, 482 albergados, un poco más de 13.000 personas que se mantienen aisladas, 100 personas que han sido registradas con lesiones de distinta consideración”, sostuvo.

Agregó que hay 13 fallecidos producto del evento meteorológico y que cinco personas se mantienen desaparecidas: cuatro de ellas en Vallenar y una en la localidad de Freirina.