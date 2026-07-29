¿Se ha suavizado la relación entre Trump y Zelensky? Ambos asisten junto a Netanyahu a funeral del senador Graham

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió, el martes, con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para discutir un nuevo esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y también las licencias para la producción de interceptores Patriot.

“Fue una buena reunión”, dijo Zelensky, tras salir del encuentro que se extendió por una hora a puerta cerrada. “También hablamos de diplomacia; es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos se encargarán de los detalles de su comunicación futura”, añadió.

El encuentro de Zelensky con Trump ocurrió en la antesala de la ceremonia fúnebre del senador republicano Lindsey Graham, a la que también asistió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump y Zelensky en la Casa Blanca.

Según el diario Kyiv Independent, los asesores del presidente ucraniano creen que Trump se ha vuelto más favorable a Ucrania, por lo que la reunión representa su mejor oportunidad para asegurarse de su apoyo.

Según una fuente cercana, que habló con el periódico ucraniano, se esperaba que Zelensky y Trump discutieran una propuesta de tregua aérea que posteriormente se presentaría a la parte rusa. También se preveía que Zelensky impulsara la adquisición de más interceptores Patriot, actualmente el único sistema capaz de hacer frente a los misiles balísticos rusos.

Las conversaciones tuvieron lugar en un momento en que tanto Ucrania como Rusia han intensificado sus campañas aéreas de largo alcance.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura militar, la logística y los objetivos estratégicos de Moscú en territorio ruso. Mientras tanto, el Kremlin ha recrudecido sus ataques contra ciudades ucranianas, atacando repetidamente Kiev y otros centros de población civil.

Justo antes de la reunión, los senadores estadounidenses anunciaron un acuerdo bipartidista sobre una legislación destinada a responsabilizar a los principales compradores de petróleo y gas rusos por ayudar a financiar la guerra de Moscú contra Ucrania.

La votación del procedimiento sobre la Ley Lindsey Graham de Sanciones contra Rusia e Irán de 2026 estaba programada para la noche del martes.

Un vehículo militar pasa junto a los sistemas de defensa aérea Patriot instalados en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka al atardecer en Jasionka, sureste de Polonia, el 6 de marzo de 2025. Foto: Archivo SERGEI GAPON

Según un funcionario estadounidense, que habló con el diario Financial Times, la Casa Blanca cree que ambas partes podrían tener ahora incentivos para aceptar un alto el fuego aéreo. Ucrania busca preservar sus limitadas capacidades de defensa antimisiles, mientras que Rusia se enfrenta a una creciente presión por los ataques ucranianos.

Fuentes cercanas a las conversaciones mantenidas el martes en el Despacho Oval, que hablaron con el diario Financial Times, dijeron que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, acordaron visitar Kiev por primera vez como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra.

El diario señaló que estas conversaciones suponen un cambio radical respecto a las tensiones que antes definían la relación entre Kiev y Washington, y Zelensky ha reconocido en privado que meses de contacto directo a nivel de asesores fueron clave para que Trump cambiara su visión de la guerra y de las perspectivas de Ucrania. Según personas cercanas a ambos presidentes, su reto consistía en convencer al inquilino de la Casa Blanca de que apoyar a Ucrania servía a los intereses de Estados Unidos y apelar al deseo del presidente de asociarse con el éxito, un argumento que ha ganado fuerza en los últimos meses.

Trump y Netanyahu en la Casa Blanca.

Zelensky declaró al Financial Times, antes de la cumbre de la OTAN celebrada a principios de este mes, que Trump había elogiado la campaña de drones de largo alcance de Ucrania contra el sector energético ruso, el motor de su maquinaria de guerra, afirmando que estaba “funcionando muy bien”.

Al preguntársele si eso sería suficiente para que Trump se posicionara firmemente del lado de Ucrania, Zelensky dijo que sentía que el líder estadounidense ahora veía la guerra desde una nueva perspectiva.

“El presidente Trump quiere estar donde hay éxito”, afirmó Zelensky. “Eso está ligado a muchas cosas, no solo a su personalidad, sino también a las próximas elecciones, a su estatus y a su convicción de cómo se puede terminar esta guerra”, añadió.

En la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump le dijo a Zelensky que Estados Unidos otorgaría a Ucrania una licencia para producir misiles interceptores tierra-aire Patriot, accediendo así a una importante petición de Kiev. Los asesores de mayor rango de Zelensky declararon al Financial Times que, para bien o para mal, él siempre había creído que era más persuasivo con Trump cuando los dos hombres estaban cara a cara.

La actitud de Trump ha ido cambiando hacia Ucrania. Fuentes cercanas que hablaron con The Wall Street Journal aseguraron que el presidente Trump ha mostrado un renovado optimismo respecto a Ucrania y Zelensky. Estas mismas fuentes afirman que Trump se ha mostrado impresionado por la tenacidad de Zelensky al llevar la lucha al interior del territorio ruso.

Benjamin Netanyahu y Volodymyr Zelensky se encuentran cara a cara en el funeral de Lindsey Graham.

Este cambio se produce tras varias reuniones paralelas a cumbres internacionales en las que el presidente ucraniano intentó ganarse el favor de Trump, dijeron fuentes a The Wall Street Journal, en el marco de una campaña coordinada de los líderes europeos para mejorar la relación bilateral. Trump ha llegado a admirar la industria ucraniana de drones, especialmente su capacidad para defenderse de los mismos drones a los que se enfrenta Estados Unidos en la guerra con Irán, añadieron las fuentes.

Según un alto funcionario de la administración, a Trump le gustan los ganadores, y Zelensky, en opinión del presidente estadounidense, se parece cada vez más a uno.

“De hecho, hemos desarrollado una buena relación. Es difícil de creer, ¿verdad?”, dijo Trump durante una reunión con Zelensky en Turquía en julio.

Se trata de un giro radical en la suerte de Zelensky, cuya relación con Trump parecía irremediablemente dañada. El año pasado, Trump lo tildó de dictador, criticó su liderazgo y lo reprendió duramente durante una tensa reunión en el Despacho Oval. Días después de la reunión, Trump suspendió toda la ayuda militar y el intercambio de inteligencia con Ucrania, y posteriormente se negó a enviar más asistencia al país asediado.

Durante su estancia en Washington, Zelensky también se reunió con el presidente finlandés Alexander Stubb para hablar sobre el suministro de misiles interceptores Patriot y las nuevas sanciones contra Rusia.

Netanyahu se reúne con Trump

En paralelo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu realizó el martes su séptima visita al presidente estadounidense Donald Trump en los últimos dos años. Si bien esperaba que la gran cantidad de tiempo que pasaba frente al mandatario republicano transmitiera un mensaje contundente, Netanyahu está comprobando que las visitas están dando cada vez menos resultados, según la prensa israelí.

Netanyahu, Trump y JD Vance.

Según el diario Haaretz, “su aparición en el Despacho Oval, besando el anillo ante su socio principal, como se describe a Trump, tuvo pocos objetivos declarados públicamente y produjo aún menos resultados concretos”. “Sin embargo, no debería descartarse como una reunión que bien podría haber sido un correo electrónico: la visita más trascendental de Netanyahu tuvo lugar hace varios meses con la menor pompa y circunstancia, cuando convenció a Trump de lanzar una guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, una guerra que marcaría a toda una generación”, añadió.

“En esta ocasión, el propósito político era más claro que el de política pública: preservar la apariencia de coordinación y mantener cerca a una contraparte exasperante pero indispensable”, indicó el periódico.

Puede que Trump esté cada vez más irritado con Netanyahu, mientras que la influencia del premier israelí sobre él podría estar disminuyendo, dijo Haaretz, pero advirtió que sería un error subestimar a Netanyahu como una figura clave en las ambiciones de Trump, tanto a nivel nacional como internacional.

Los dos líderes se encuentran divididos en torno a los asuntos más acuciantes de Medio Oriente: Irán, Líbano y los esfuerzos de Trump por profundizar la cooperación con Turquía y Arabia Saudita, medidas que amenazan la visión de Netanyahu sobre la primacía regional de Israel.

Trump se había mostrado reacio a reunirse con Netanyahu, dijo CNN, y algunos funcionarios de la Casa Blanca se sentían frustrados por lo que consideraban intentos israelíes de conseguir una reunión mediante filtraciones a los medios, para “crear una reunión a la fuerza”, según declaró un funcionario estadounidense a la cadena de televisión.