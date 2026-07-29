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    Sistema frontal: piden evacuar tres zonas de La Unión por desborde del río Llollelhue

    Tres nuevas alertas SAE fueron emitidas esta noche solicitando a los vecinos salir de los sectores Población Foitzick, Ex Población Osvaldo Leal y Rapaco El Molino, debido al inminente peligro que enfrentan sus hogares.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Tres nuevas alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencias) solicitando evacuaciones fueron emitidas la noche de este martes para la comuna de La Unión, Región de Los Ríos, la que se mantiene en alerta roja producto de la crecida del río Llollelhue.

    Así lo informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, tras una nueva mesa técnica del comité de emergencia, constituido para monitorear el actual sistema frontal, que abarca desde la región de Atacama hasta Los Ríos.

    De esta forma, la autoridad llamó a abandonar los sectores Población Foitzick, Ex Población Osvaldo Leal y Rapaco El Molino, en los cuales se registran docenas de casas anegadas.

    “La situación de mayor atención, de mayor preocupación, se concentra específicamente en la comuna de La Unión debido al desborde del río Llollelhue y al aumento sostenido de su caudal”, indicó la autoridad.

    En este sentido, hizo un llamado enfático a acatar las órdenes de evacuación, debido al peligro que presenta el constante aumento del caudal.

    “Hay un número importante de vecinos en las orillas del río a los cuales se le ha solicitado, en tres oportunidades al menos el día de hoy, evacuar este sector, que es el sector de la población Foitzick, porque existe evidentemente un riesgo de desborde y es mejor prevenir”.

    Agregó que, para tal efecto, se han habilitado tres albergues en la comuna, con capacidad para recibir hasta 300 personas.

    En este sentido, insistió: “A los vecinos de la población Foitzick, en La Unión que han recibido estas alertas de evacuación, por favor estimen, hagan caso a este anuncio o a esta alerta, mejor dicho, de la autoridad y la invitación es obviamente a evacuar y dirigirse a los albergues o a casas de familiares”.

    Más sobre:Sistema frontalLa UniónLos Ríosevacuaciónalerta SAE

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