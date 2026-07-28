Cronología de un Metro en llamas: cómo fue el incendio que afectó a tres vagones y paralizó la Línea 5

Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile

Leonardo Vargas viajaba en uno de los vagones del tren cuando comenzó la emergencia. Cuando el convoy se detuvo en Santa Isabel, una estación antes de su parada, algunos pasajeros descendieron y otros alcanzaron a subir antes de que el humo comenzara a invadir la estación.

No escuchó las primeras impresiones por andar escuchando música. Al quitarse los audífonos, se asomó al andén y vio una densa nube blanca que impedía distinguir los vagones delanteros. Durante varios minutos, dice, los pasajeros permanecieron inmóviles esperando instrucciones que nunca llegaron.

Mientras esperaban, escucharon dos pequeñas explosiones y, recién entonces, por los altoparlantes de la estación se ordenó evacuar. Muchos comenzaron a correr hacia la salida, pero al internarse en la nube de humo apareció una tercera explosión junto a una llamarada que los obligó a retroceder entre gritos y escenas de pánico.

Ante el rápido avance del humo, un grupo de pasajeros optó por descender por su cuenta a las vías y caminar por los túneles hacia la estación Irarrázaval. Vargas reconoce que dudó durante algunos segundos por temor a una eventual electrificación de los rieles, pero terminó bajando empujado por la multitud.

Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“Fue tanto el pánico que muchos empezaron a bajar nomás”, relata. Según su testimonio, varias personas permanecieron en el andén por miedo a ingresar a las vías y recién cuando él se acercaba a la siguiente estación, por el túnel comenzó a cruzarse con guardias que avanzaban en dirección a Santa Isabel para asistir a quienes aún permanecían en la estación. “Por nuestros propios medios tuvimos que evacuar”, remarca.

La emergencia se desató cuando miles de pasajeros regresaban a sus hogares. A las 17.12 horas de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de la estación Santa Isabel de la Línea 5 “debido a procedimiento de Bomberos”. En ese momento, pocos imaginaban que el incidente terminaría con un vagón completamente quemado, 11 personas lesionadas, una evacuación masiva por los túneles y buena parte de la red operando parcialmente durante varias horas.

El incendio comenzó al interior de un tren detenido en la estación Santa Isabel, en pleno horario punta. En cuestión de minutos, el humo comenzó a expandirse por los andenes y obligó a activar los protocolos de emergencia. A las 17.20 horas, Metro suspendió la circulación entre Santa Ana y Ñuble, manteniendo el servicio únicamente entre Plaza de Maipú y Santa Ana, y entre Ñuble y Vicente Valdés.

Poco después, la interrupción se amplió. A las 17.34 horas quedaron cerradas las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante, además de suspenderse las combinaciones en Baquedano y Plaza de Armas. Metro comenzó a difundir rutas alternativas mientras Bomberos desplegaba un amplio operativo subterráneo.

Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Para quienes iban a bordo del convoy, como Leonardo Vargas, la emergencia fue caótica y sin presencia de guardias o trabajadores de Metro a quien seguir indicaciones.

Sin embargo, desde Metro defienden el procedimiento. El gerente de Clientes y Planificación, Carlos Melo, sostiene que el conductor activó inmediatamente el protocolo correspondiente y explica que, cuando existe fuego dentro de una estación, la evacuación se realiza por los túneles hacia estaciones vecinas, precisamente para alejar a las personas del foco del incendio. Reconoce, eso sí, que algunos pasajeros abandonaron la estación por iniciativa propia antes de ser guiados por el personal, pero asegura que el resto fue evacuado conforme a los protocolos establecidos.

Mientras tanto, la magnitud de la emergencia seguía aumentando.

A las 18.00 horas, Senapred reportó tres personas lesionadas y confirmó la evacuación de Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano e Irarrázaval. Una hora y media más tarde el balance ya ascendía a siete lesionados, entre ellos dos voluntarios de Bomberos.

La situación continuó evolucionando durante la noche. A las 21.01 horas, el organismo elevó el balance a 12 lesionados trasladados a distintos centros asistenciales y confirmó que el fuego había comprometido tres vagones del tren. El operativo incluyó a Bomberos, Carabineros, SAMU, personal municipal, equipos de Metro, buses Red de apoyo y ambulancias de la ACHS y Mutual de Seguridad.

Finalmente, durante la madrugada, Senapred consolidó el balance definitivo: 11 personas resultaron lesionadas, incluidos dos bomberos, un vagón completamente destruido y otros dos con daños menores.

Incendio en vagón de Metro en estación Santa Isabel

La emergencia movilizó una de las mayores respuestas recientes del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el Metro. El comandante Giorgio Tromben explicó que la prioridad fue evacuar a todas las personas antes de iniciar el combate del fuego.

“El fuego comenzó en uno de los vagones y se propagó hacia los otros dos carros contiguos”, detalló. Según explicó, el principal vagón quedó destruido en un 100%, mientras que los otros dos registraron una propagación menor.

Para enfrentar el incendio fue necesario cortar completamente la alimentación eléctrica de la vía antes de que los equipos ingresaran a trabajar sobre los rieles. En total participaron 14 compañías y cerca de 200 voluntarios, además del apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa en la evacuación desde Irarrázaval.

Tromben precisó que la estructura de la estación no sufrió daños relevantes. Tampoco resultaron comprometidas las boleterías ni otros recintos, aunque sí fue necesario realizar extensas labores de ventilación debido a la gran cantidad de humo generado por la combustión de materiales plásticos y componentes de caucho presentes en el tren.

Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Respecto del origen del siniestro, tanto Bomberos como Metro coincidieron en que la causa continúa bajo investigación.

El tren afectado corresponde a un modelo NS-74, el más antiguo que aún circula por la Línea 5. Pese a su antigüedad, Metro aseguró que recientemente había sido sometido a un proceso de mantenimiento mayor, además de sus revisiones periódicas, por lo que contaba con las certificaciones necesarias para operar.

Durante la noche, los equipos técnicos trabajaron en la remoción del convoy, la inspección de rieles, sistemas eléctricos y revisión de la infraestructura dañada.

Incendio en Metro de Santiago

Inicialmente, Metro había previsto mantener un servicio parcial durante la jornada de este martes. Sin embargo, tras las inspecciones nocturnas, anunció un escenario más favorable.

Desde la madrugada de hoy, la empresa informó que la Línea 5 volvería a operar de extremo a extremo. La única estación que permanece cerrada es Santa Isabel, donde continúan los trabajos de limpieza, retiro de escombros y reparación del andén. Parque Bustamante volvió a abrir como estación común y el resto de la red funciona normalmente.

Eso sí, Metro mantiene velocidad reducida de los trenes entre Parque Bustamante e Irarrázaval y en otros tramos cercanos mientras continúan las labores posteriores a la emergencia, una condición que podría incrementar los tiempos de viaje durante la jornada.

Con la operación prácticamente normalizada, la investigación se concentra ahora en determinar qué originó el incendio que, en pocos minutos, convirtió a uno de los trenes más antiguos de la red en un vagón completamente calcinado y puso a prueba los protocolos de evacuación del principal sistema de transporte del país.