Estación Santa Isabel permanecerá cerrada durante toda la jornada mientras se efectúan trabajos de limpieza

Durante la mañana de este martes, desde Metro informaronq ue la estación Santa Isabel permenecerá cerrada durante toda la jornada mientras se realizan los trabajos de limpieza a raíz del siniestro que afectó a un vagón durante la tarde del martes.

Según detalló Carlos Melo, gerente Corporativo de Planificación y Clientes de Metro, “la Línea 5 está operando desde Vicente Valdez hasta Plaza de Maipú de forma continua, exceptuando la estación Santa Isabel que permanecerá cerrada a lo largo de toda la jornada producto de los trabajos de limpieza que se deben ejecutar después del fuego que hubo en la estación el día de hoy”.

De acuerdo a lo que explicó, “los trabajos de limpieza deberán ejecutarse durante todo ese tiempo al menos y durante el día de hoy iremos evaluando la condición de la estación".

Ante esto es que realizó un llamado a las personas que utilizan la línea a utilizar las dos estaciones contiguas, Irarrázaval y Parque Bustamante.

Finalmente, destacó que la red se encuentra funcionando con normalidad, apuntando que "durante la noche nuestros equipos de mantenimiento realizaron un gran trabajo inspeccionando también que las vías y los sistemas estuvieran en las condiciones adecuadas para que la línea 5 opere de forma completamente segura".