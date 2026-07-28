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    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Las precipitaciones continuarán este martes en buena parte del país, aunque con distinta intensidad según la zona. Este es el detalle del pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó precipitaciones para este martes 28 de julio en 13 regiones del país, con lluvias y chubascos que se extenderán desde el norte hasta el extremo sur.

    Eso sí, el organismo señala que en la zona central las precipitaciones irán disminuyendo durante el transcurso de la jornada.

    De acuerdo con el boletín meteorológico del organismo, entre la Región Metropolitana y Los Ríos ya se registraban precipitaciones durante la mañana, mientras que en el resto del territorio predominaba la abundante nubosidad.

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Norte grande y chico del país

    En la zona norte, la DMC prevé lloviznas matinales en sectores de la Región de Antofagasta, principalmente en Tocopilla y Antofagasta.

    Además, en la cordillera de la Región de Atacama se esperan chubascos de nieve, acompañados de viento de entre 80 y 110 km/h.

    En la Región de Coquimbo continuarán precipitaciones aisladas entre la madrugada y la tarde en comunas como Combarbalá e Illapel.

    Zona central

    En la zona central, el organismo anticipa abundante nubosidad y chubascos en declinación desde la Región Metropolitana hasta el Biobío, con tendencia a que el cielo varíe a nubosidad parcial durante la tarde.

    Según el detalle del pronóstico de la DMC, durante la madrugada habrá chubascos en comunas de la Región de Valparaíso como Valparaíso, Viña del Mar, Papudo, Zapallar, Algarrobo, San Antonio y Cartagena.

    En tanto, San Felipe y Los Andes mantendrán precipitaciones durante gran parte del día.

    En la Región Metropolitana se esperan algunas gotas durante la madrugada en Curacaví y Melipilla, mientras que en Santiago y Colina las precipitaciones se extenderán hasta la tarde. En San José de Maipo podrían mantenerse hasta la noche.

    También habrá lluvias entre la madrugada y la mañana en Rancagua, Rengo y San Fernando, en la Región de O’Higgins.

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Centro-sur y sur

    En el Maule, comunas como Talca, Curicó, Molina, Constitución, Linares, Cauquenes y Parral tendrán precipitaciones débiles durante la jornada.

    Más al sur, se pronostican chubascos con viento de entre 25 y 40 km/h en sectores de Ñuble y Biobío, especialmente durante la madrugada y la mañana.

    En La Araucanía continuarán precipitaciones débiles en ciudades como Temuco, Angol, Villarrica y Pucón.

    En Los Ríos habrá lluvias débiles durante las primeras horas del día en Valdivia, Panguipulli, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco.

    En Los Lagos se esperan precipitaciones en Osorno y Cochamó durante la mañana, mientras que en Chaitén comenzarán durante la tarde.

    Finalmente, la DMC anticipa chubascos aislados en Melinka, en la Región de Aysén, durante la tarde. En Magallanes se prevén precipitaciones de nieve en Puerto Williams durante la madrugada y nuevamente en la noche.

    Zona insular

    En la zona insular, Isla de Pascua tendrá chubascos hasta el mediodía, acompañados por viento de entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

    Mientras que en la Península Antártica se esperan chubascos de nieve con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h.

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