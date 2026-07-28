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    Contraloría ordena sumario por deficiente gestión de U. del Bío-Bío en recuperación de $4 mil millones en becas docentes

    El organismo fiscalizador informó que la casa de estudios no acreditó la recuperación efectiva de estos fondos públicos, asociados a programas de perfeccionamiento académico para profesores.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la recuperación de recursos públicos asociados a becas por más de $4.200 millones entregados por las Universidad del Bío-Bío a académicos beneficiarios de programas de perfeccionamiento que, posteriormente, no cumplieron con todas las exigencias académicas comprometidas.

    Estas deficiencias fueron detectadas en el marco de una auditoría y un examen de cuentas desarrollados por el organismo fiscalizador en relación a beneficios otorgados entre 2017 y 2024 por la casa de estudios estatal con sedes en las regiones de Ñuble y Biobío.

    Según la Contraloría, la universidad no realizó oportunamente gestiones de cobro respecto de $2.019 millones.

    Las gestiones se realizaron con posterioridad a la emisión del preinforme del organismo fiscalizador, sin que a la fecha de emisión del informe final se haya acreditado el reintegro de las platas.

    La Contraloría reportó que, en un sentido similar, si bien previo a la realización de la auditoria la universidad sí había iniciado acciones judiciales para recuperar otros $2.192 millones, no acreditó la efectiva restitución de esos montos.

    Del total observado, persisten $308.501.921 respecto de los que no se ejercieron oportunamente acciones judiciales de cobro, situación que derivó en la prescripción de las causas y que su recuperación se vea comprometida.

    La Contraloría Regional del Biobío también comprobó que una parte importante de las causas examinadas presenta prolongados períodos de inactividad procesal y que varias habrían concluido sin resultados favorables para la institución.

    En esa línea, en una nota de prensa en su sitio web indican que “los antecedentes recopilados evidencian debilidades en los mecanismos de control, monitoreo y seguimiento de los procesos judiciales originados por ceses de patrocinio institucional”.

    La auditoría también detectó deficiencias en los registros contables de la institución.

    Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2024, la UBB no mantenía registrados en su contabilidad $1.452.058.484 correspondientes a deudas derivadas de ceses de patrocinio.

    Finalmente, se verificaron debilidades en el control de los pagarés asociados al programa de perfeccionamiento académico, debido a la inexistencia de un registro consolidado.

    Como resultado de los hallazgos, la Contraloría procederá a formular el reparo correspondiente por la eventual responsabilidad civil que podría recaer sobre los funcionarios que omitieron ejercer oportunamente las acciones de cobro.

    Además, instruyó a la Universidad del Biobío iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades, debiendo remitir a la Contraloría el acto que disponga su inicio dentro de un plazo de 15 días hábiles.

    Más sobre:ContraloríaEducaciónUniversidades estatalesU. del Bío-Bío

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