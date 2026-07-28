Bamba: festival con Marc Anthony, Juanes y Fito Páez define sus horarios

El festival Bamba exuda latinidad y poder regional. La edición inaugural del evento se realizará el 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins y despliega un cartel de leyendas vivas en el continente.

El festival reúne a figuras de la talla de Marc Anthony, la voz más influyente de la salsa; Juanes, referente colombiano que ha marcado el rumbo de la música latina desde principios del siglo XXI; y Fito Páez, figura esencial del rock en español, exponente multiventas del catálogo trasandino. A ellos se suma Carlos Vives, el hombre que transformó el sonido colombiano al proyectarlo globalmente mediante la fusión de herencia y vanguardia del vallenato.

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La escena local destaca con Los Vásquez, dúo fundamental del cancionero popular chileno que posee una identidad sonora inconfundible, junto a Álvaro Henríquez & Pettinellis, baluartes del rock nacional. El despliegue internacional suma a Jovanotti, nexo rítmico con Europa; la potencia de Orishas, cronistas del hip hop cubano; y la energía festiva de Ráfaga, máximos exponentes de la cumbia.

La programación integra también la propuesta innovadora de Bomba Estéreo —tras su éxito Astropical con Rawayana—, el sentimiento de iLe, la pluma lírica de Coti y la esencia clásica de Los Pericos. Completan el cartel nuevos talentos como Elena Rose, Gale, Çantamarta, Aura Bae y Catalina y Las Bordonas de Oro, junto a proyectos destacados como Conociendo Rusia, la agrupación de Mateo Sujatovich galardonada en los Premios Gardel.

De esta forma se repartirán ambas jornadas:

Por otro lado, Bamba celebrará la identidad latiba con diversos estímulos: gastronomía y coctelería inspiradas en los sabores de Latinoamérica, ofreciendo una perspectiva única de cada show. “La experiencia se vive sin restricciones: todos los pases permiten disfrutar de la coctelería durante los shows en vivo, eliminando barreras para que el brindis y la música ocurran simultáneamente”, dice un comunicado de los organizadores.

El texto sigue: “Cada espacio está pensado para vivir el festival a tu manera. Las alternativas van desde la libertad del Pase Bamba para recorrer el parque, hasta los servicios exclusivos del Pase Club Bamba por Latam Airlines y el Pase La Terraza por Cenco Malls”.

Como beneficio adicional, el Pase Club Bamba de LATAM Airlines y el Pase La Terraza de Cenco Malls ahora incluyen una silla en la Zona Club. Cada tipo de pase contará con un sector asignado, y el uso de las sillas será por orden de llegada entre shows. De esta forma, los asistentes tendrán la opción de disfrutar cómodamente en una silla de los shows o de pie desde la Zona Club, ubicada a un costado del escenario Banco de Chile.

Con dos escenarios principales de libre acceso, amplias áreas de descanso y recorridos fluidos, el festival propone una apuesta renovada, integrando diversos espacios: el Mercado Mestizo, dedicado al arte y los oficios; Cocinerías con sabores de toda Latinoamérica; El Comedor por Lipton Ice Tea, para disfrutar la gastronomía con calma; La Cantina, el punto de encuentro ideal para brindar; y el sector Picnic, diseñado para relajarse entre mantas y reposeras.

Las entradas para el evento están a la venta en el sistema Ticketmaster.