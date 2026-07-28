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    Política

    Alvarado responde críticas de Vallejo: “Las vocerías se evalúan por su contenido, no por la cantidad de puntos de prensa”

    El vicepresidente evitó seguir profundizando en la controversia y dio por cerrado el debate desde el Ejecutivo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    06/07/2026 - VOCERIA MINISTRO DEL INTERIOR CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, abordó las declaraciones de la exvocera Camila Vallejo, quien cuestionó la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad y comunicación.

    Alvarado señaló que las diferencias de opinión son parte de la democracia y sostuvo que “las vocerías se evalúan por su contenido, por su transparencia y no por la cantidad de puntos de prensa”.

    Respecto a las críticas sobre seguridad, afirmó que la ciudadanía percibe una acción más efectiva del gobierno en la persecución del delito. “Solo los ciudadanos son los que hoy día sienten una acción mucho más efectiva en el territorio por parte del gobierno”, señaló.

    Alvarado evitó seguir profundizando en la controversia y dio por cerrado el debate desde el Ejecutivo. “Son situaciones que ya están cerradas para el gobierno y no voy a emitir opinión sobre el particular. No tengo por qué hacerme cargo de las expresiones de Camila Vallejo, cuyo tiempo de vocería ya se terminó”, afirmó.

    Esto, ante el cuestionamiento de Vallejo al gobierno en materia de seguridad. La exvocera calificó como una “gran estafa” la promesa del Mandatario de poner freno a la delincuencia.

    “Creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que (...) iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación“, sostuvo la militante del PC.

    Además, Vallejo puso en entredicho el rol comunicacional que cumple actualmente Alvarado. “El vocero-ministro del Interior no hace vocerías. Yo no hubiera hecho una vocería de un lunes; me habrían hecho pebre, no solo la oposición, sino también la prensa, por esto de que supuestamente me escondía. Resulta que La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes, y nadie dice nada. Yo estoy impactada con eso”, sostuvo.

    Más sobre:Claudio AlvaradoCamila VallejoCríticas

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