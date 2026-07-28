Zelenski destaca reunión con Trump en la Casa Blanca: “Es importante que el proceso diplomático se revitalice”

Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, han mantenido este martes en el Despacho Oval una “buena reunión” que ha servido, entre otros asuntos, para profundizar en la necesidad de apostar por la diplomacia para poner fin a la guerra. .

“El presidente y yo discutimos las licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar. También hablamos sobre diplomacia, es importante que el proceso diplomático se revitalice”, ha informado Zelenski tras la cita en la Casa Blanca.

Esos han sido los primeros detalles que ha ofrecido el presidente Zelenski tras salir de su reunión a puerta cerrada con líder estadounidense, a quien le ha trasladado su agradecimiento por el “firme apoyo” que Estados Unidos ha venido demostrando durante todo el conflicto con Rusia, según ha dicho.

Un agradecimiento que las autoridades ucranianas se han preocupado en reiterar tras cada reunión con sus pares estadounidenses o en declaraciones en las que sale a relucir la cuestión desde aquel convulso encuentro en febrero de 2025, en el que Zelenski fue despachado por Trump y los suyos afeándole su supuesta ingratitud.

“Gracias por todo lo que hacemos juntos para proteger las vidas de los ucranianos y avanzar en la paz”, ha escrito Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha aprovechado para expresar sus condolencias por la muerte del senador Lindsey Graham, a quien ha recordado como un “verdadero amigo de Ucrania”.