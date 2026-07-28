Exseremi imputado de violación queda con arraigo: está pendiente pericia por drogas y se indaga uso de sedante hipnótico

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dispuso la medida cautelar de arraigo nacional para Fabián Gonzalo Barrientos Andrade, matrón que desde el 27 de marzo de este año y hasta el pasado 25 de julio se desempeñó como secretario regional ministerial de Salud de Magallanes.

Barrientos, que pasó por la dirección de hospitales en Puerto Williams, Porvenir y Queilen, fue formalizado por un delito de violación de mayor de 14 años ante una denuncia que indaga la Fiscalía de Magallanes.

La fiscal Johanna Irribarra explicó que esta investigación continúa en desarrollo y “faltan múltiples peritajes que se van a demorar todavía un tiempo, como el toxicológico o los exámenes de fluido encontrados en la víctima”.

Irribarra indicó que el Ministerio Público solicitó el arresto nocturno del imputado y el tribunal lo desestimó, al considerar que, por ahora, contarían solo con los antecedentes aportados por el denunciante, cuya versión está siendo cuestionada por la exautoridad.

“Decretó sí, el arraigo nacional y también la prohibición de acercarse a la víctima por parte del imputado”, expuso.

El denunciante es un trabajador sexual, identificado con las iniciales M.L., que viajó hasta Punta Arenas para prestar un servicio a la exautoridad y mantenía una relación con el imputado en ese plano, al menos, desde 2023. Según la versión del denunciante, fue agredido sexualmente cuando estaba dormido.

“Hay un consumo del alcohol y también consumo de otras sustancias, en este caso clonazepam, clotiazepam, zolpidem, quetiapina, etcétera. Y producto de esta situación, encontrándose la víctima privada de sentido, es donde se produce esta agresión sexual", señaló la persecutora a la prensa al finalizar la audiencia.

Entre los fármacos que mencionó la fiscal, figura el zolpidem, un agente hipnótico que promueve un efecto sedante.

La fiscal hizo hincapié en que los peritajes que están pendientes apuntan a esclarecer todas las circunstancias asociadas a los hechos, entre ellas, el eventual uso de este tipo de sustancias.

Los resultados de esos exámenes serían determinantes para el futuro del caso que desarrolla la Fiscalía de Magallanes en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI).

“Una vez que tengamos el resultado de los peritajes que están pendientes, probablemente se vayan a tomar decisiones, ya sea para reformalizar u otro tipo de decisión”, aseguró la fiscal del caso.

Por otro lado, Irribarra expuso que la versión del imputado contrasta con lo expuesto por el denunciante respecto a la riña que mantuvieron.

“Son versiones contrapuestas. El imputado señala que la riña se produce por un pago de dinero que estaba pendiente, según lo que señala la víctima, pero la víctima además agrega que él se encontraba enfermo, que estaba con un dolor estomacal y que el imputado no lo quería trasladar al doctor”, señaló.

Se decretó un plazo de investigación de 120 días.