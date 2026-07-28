Gobierno llama a investigación urgente por vagón de metro incendiado y evaluará posible “cambio mayor” según resultados

Tras los hechos ocurridos la tarde del lunes en la estación Santa Isabel del Metro de Santiago, en que un vagón de un tren NS-74 terminó quemado por causas todavía en investigación, el biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, llamó a una investigación urgente del caso.

Y es que la situación forzó la evacuación de las personas en seis estaciones y dejó once heridos. Además, durante este martes se mantuvo cerrada con solo el paso de trenes la estación Santa Isabel de la Línea 5, donde ocurrió el hecho.

En ese sentido, el biministro entregó este martes más detalles respecto al tren afectado.

“El tren que se dañó es un tren NS-74, que es el más antiguo de la red, que había pasado por overhaul, o revisión mayor, en el mes de enero pasado”, explicó de Grange.

Para de inmediato enfatizar: “ Metro de Santiago tiene la instrucción enfática, ya de parte mía, que haga la investigación con sentido de urgencia . Necesitamos los resultados lo antes posible. Este tipo de situaciones no puede ocurrir, no puede volver a ocurrir y están desplegadas ya todas las instancias de investigación que permitan aclarar lo ocurrido y, por otra parte, tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir en el futuro".

En ese sentido, enfatizó que finalmente el resultado de la investigación permitirá determinar si es necesario algún cambio mayor o es posible solucionarlo a través de un nuevo overhaul.