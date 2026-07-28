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    Calle República de Corea: Patronato renombrará una de sus vías en medio del auge de la cultura asiática en Chile

    Luego de una petición de la comunidad coreana y tras recibir la aprobación de dos instancias municipales ya está aprobada la modificación. La calle busca convertirse en un reconocimiento a la innegable presencia de la cultura asiática en la zona, así como a la colaboración de ambos países.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Calle Rio de Janeiro, barrio Patronato, Recoleta. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La presencia de la cultura coreana en Chile es cada vez más notoria, desde la gastronomía hasta el fenómeno del K-pop. Eso sí, hay un lugar en la capital donde esa historia comenzó mucho antes: el barrio Patronato. Allí, durante décadas la comunidad coreana ha levantado restaurantes, supermercados y tiendas de moda. Hoy sus calles reciben a diario cientos de visitantes que aguardan por probar su tradición. Ahora, esa huella quedará plasmada también en el mapa de Santiago: la calle Río de Janeiro pasará a llamarse República de Corea.

    La vía que está entre Antonia López de Bello y Domínica tiene una extensión de aproximadamente 600 metros, los que concentran diversos locales del país oriental, entre gastronomía, supermercados, carnicerías e incluso una farmacia coreana que exporta cosméticos y medicamentos. En ese contexto, la comunidad coreana pensó que era correcto que esta vía cambiara de nombre.

    Así, el pasado 13 de marzo la comunidad envió una carta a la Municipalidad de Recoleta solicitando la modificación. A esa petición también se sumó la embajada y los locatarios, quienes sociabilizaron la idea con el resto de los vecinos del sector.

    “Es una conversación que venimos sosteniendo con ellos de manera muy protocolar. Hubo reuniones con la comunidad, donde manifestaron esta expectativa. Ellos mismos realizaron un trabajo de sensibilización con los vecinos de la calle respecto del cambio y presentaron la solicitud entendiendo que existía anuencia por parte de las vecinas y vecinos. Algunos tenían dudas o les confundía un poco la situación, pero en general hubo una buena recepción”, cuenta a La Tercera el alcalde de Recoleta, Fares Jadue.

    Con la petición y la innegable presencia de la comunidad en el barrio, especialmente en esa calle, se elevó la propuesta a las instancias administrativas. Durante las primeras semanas de julio el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), una instancia consultiva que debe pronunciarse respecto de este tipo de cambios, así como el Concejo Municipal, se aprobó la idea, materializando así el anhelo de la comunidad.

    Harry Ha, presidente de la Asociación Coreana en Chile, recalca que este cambio significa varias cosas y que no es solo un homenaje a la cultura del país oriental en el barrio, sino también un reconocimiento a un relación mayor.

    “Que una calle lleve el nombre de República de Corea no solo es un reconocimiento al aporte de nuestra comunidad, sino que también visibiliza la estrecha relación bilateral entre ambos países. Chile fue el primer país de América Latina en firmar un Tratado de Libre Comercio con la República de Corea, en 2004, y ambos mantienen una alianza estratégica muy estrecha. La sólida cooperación económica y cultural ha sido constante”, dice.

    Del mismo modo, enfatiza que este no es el fin del proceso, sino que el comienzo de una historia más grande: en los planes de la comunidad coreana está seguir impregnando al barrio de su historia. Así, la idea es continuar haciendo cambios para que la calle evoque un imagen más tradicional de Corea del Sur, con la implementación, por ejemplo, de decoración e iluminación propia de la historia del país.

    “Queremos expresar nuestro deseo de continuar contribuyendo al desarrollo cultural e histórico del sector y dejar una evidencia que perdure en el tiempo para nuestras futuras generaciones, tanto para los hijos y nietos de coreanos como para los chilenos, que puedan reconocer este fuerte lazo de amistad entre dos nacionalidades sellado con el cambio de nombre de la calle Río de Janeiro por República de Corea”, comparte Ha.

    Aunque la idea inicial era oficializar el cambio de nombre esta semana, coincidiendo con la visita del Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien aterrizará este miércoles en el país, finalmente la ceremonia deberá esperar. ¿La razón? Ajustes de agenda y otros trámites administrativos obligaron a postergar la actividad.

    Con todo, el jefe comunal de Recoleta adelanta que pronto se debería materializar el cambio: “Dentro de las próximas dos semanas ya podríamos ver el cambio de la señalética en la calle Río de Janeiro. Además, no es un trámite tan engorroso como muchas veces las comunidades creen. Queremos apoyar el reconocimiento de una comunidad que ha contribuido significativamente al desarrollo de nuestra comuna”.

    Este, en todo caso, no es el primer cambio con referencia a dicho país: en 2022, en colaboración entre la municipalidad y la Embajada de Corea, se cambió el nombre de la calle Asunción por Seúl. En ese contexto, el presidente de la Asociación Coreana en Chile agrega que “se trata de una calle muy corta, de apenas 50 metros y requiere un mejoramiento sustancial. Como está conectada con la calle República de Corea, queremos desarrollar un trabajo de mejoramiento al estilo coreano para ambas calles”.

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