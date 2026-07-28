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    Culto

    Cancamusa lleva su Dopamina Tour a Europa, con shows en España, Inglaterra y Francia

    La cantante y baterista tendrá cinco fechas en España, además de una presentación en Londres y en el Teatro El Aleph de París. A esto se suman su próximo paso por Ciudad de México y su participación en Ruidosa Fest.

    Por 
    Equipo de Culto

    Cancamusa, compositora y baterista chilena continúa la expansión internacional de Dopamina Tour con una nueva etapa que llegará a España, Inglaterra y Francia.

    Luego de su serie de celebradas presentaciones en Chile y de confirmar su paso por Ciudad de México -25 de septiembre, Foro La Paz-, la artista anuncia una nueva etapa de Dopamina Tour con una gira por Europa.

    El primer tramo de esta etapa de la gira la llevará a España: 13 de noviembre en Castellón (Feria Trovam); 15 noviembre, Barcelona; 18 de noviembre, Madrid; 19 de noviembre, Toledo; y 21 de noviembre en el Puerto de Santa María en el marco del Monkey Week.

    La visita se enmarca en una gira de intercambio cultural impulsada por la SCD (Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales) y la AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), y se trata de una alianza estratégica que busca tender puentes musicales y fomentar la circulación de talento entre Chile y España.

    Para hacer posible este hito, se han sumado como aliados claves La Sagrada Música y CSI Latam, dos plataformas comprometidas con la difusión, producción y booking de la música latinoamericana en Europa.

    La gira finalizará con shows el 24 de noviembre en Londres en el CJQ en Dalston y el 26 de noviembre en el Teatro El Aleph de París.

    El tour llevará al público europeo un espectáculo que reúne lo mejor de su repertorio, recorriendo las canciones de sus tres discos de estudio y mostrando su evolución artística. Con una propuesta que combina fuerza, sensibilidad y una sólida banda en escena, Cancamusa ha recibido elogios de la crítica por la potencia de sus presentaciones en vivo y la conexión que logra con el público.

    La gira llega en un momento especialmente significativo para la artista: Dopamina, -que ha marcado un nuevo impulso en su carrera, reafirmando una identidad musical transitando con naturalidad entre el pop, el rock y la canción de autor- fue, además, destacado en los recientes Premios Pulsar obteniendo el premio a Canción el Año con el dúo junto a Gepe, y tendrá una edición especial y ampliada antes de fin de esta temporada.

    “Estoy muy emocionada y profundamente agradecida por esta invitación. Me permitirá llevar mi música por primera vez junto a mi banda, a distintos lugares de España, París y Londres. Será una oportunidad para compartir mis canciones y el camino que he ido construyendo durante estos últimos años como cantautora y baterista, en medio de tantos viajes”, comentó Cancamusa.

    “Las canciones tienen la capacidad de viajar mucho más lejos de lo que imaginamos, y eso es algo que nunca deja de sorprenderme. Gracias por hacer que estas canciones sigan encontrando nuevos caminos”, agregó.

    Las entradas para cada fecha ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales de los respectivos recintos y de la página oficial de Cancamusa: cancamusa.cl o cancamusa.com.mx

    DOPAMINA TOUR 2026

    MEXICO

    - 25 septiembre, Foro La Paz, Ciudad de México, México

    CHILE

    - 10 octubre, Ruidosa Fest, Santiago, Chile

    EUROPA

    - 13 noviembre, Feria Trovam, Castellón, España- 15 noviembre, Oasys Club, Barcelona, España- 18 noviembre, Madrid, España- 19 noviembre, Toledo, España- 21 noviembre, Monkey Week, Puerto de Santa María, España- 24 noviembre, CJQ, Londres, Inglaterra- 26 noviembre, Teatro Aleph, París, Francia

    Las entradas están disponibles a través de www.cancamusa.cl

    Más sobre:CancamusaEuropaDopamina TourEspañaInglaterraFranciaMúsicaMúsica Culto

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