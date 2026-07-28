¿Cuándo comienza la postulación a la Admisión Escolar 2027? Revisa las fechas clave
Ya se dispone del calendario de plazos para el proceso que permitirá solicitar cupos en los establecimientos educacionales.
Durante la próxima semana comenzará el nuevo proceso del Sistema de Admisión Escolar, que permitirá a las familias solicitar cupos en establecimientos educacionales para el 2027.
En tanto, actualmente se dispone de la etapa de registro anticipado, que permite a los apoderados inscribirse por primera vez en la plataforma sistemadeadmisionescolar.cl, donde se llevará a cabo el trámite.
Cuándo comienza la Admisión Escolar 2027
El Sistema de Admisión Escolar comenzará su periodo principal de postulación el 4 de agosto desde las 9:00 horas, el que se mantendrá habilitado hasta el 27 del mismo mes a las 14:00 horas.
Desde el sitio web se aclara que la postulación no considerará el orden de llegada, por lo que se sugiere que las familias consulten la oferta de colegios con calma al elegir sus preferencias antes de enviar la postulación.
Entre las recomendaciones también se encuentra seleccionar, al menos, seis establecimientos de interés.
También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo colegio se perderá el cupo en el establecimiento actual.
Luego de enviar la solicitud se deberá esperar a la entrega de resultados, los que estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre.
Revisa a continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027:
- Desde el 15 de julio se realiza el registro anticipado.
- Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
- Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
- Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
- Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
- El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
- Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
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