Habla Álvaro Jalaff por cierre penal de caso Factop: “Prefiero tener paz, en vez de la razón, y avanzar con mi vida”

En la segunda jornada de la audiencia del procedimiento abreviado de Álvaro Jalaff Sanz solicitada por la Fiscalía en el caso Factop en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, el empresario rompió el silencio.

El Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en contra del socio de Grupo Patio por los delitos de soborno y lavado de de activos, delitos por los que sigue acusando a los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el socio de Factop, Daniel Sauer, protagonistas del audio que levantó el caso penal.

En la audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya explicó a la magistrada Ximena Rivas que existe un acuerdo con la defensa del imputado que lidera el abogado Hugo Rivera para poner término al proceso penal a favor del empresario Álvaro Jalaff.

Entonces, la magistrada tomó la palabra y se dirigió al imputado:

“Don Álvaro, usted tiene derecho a un juicio oral. ¿Qué significa eso? Que se lleva a cabo una audiencia en un tribunal donde la fiscalía tiene que rendir prueba y acreditar que usted incurrió en delitos para ser condenado por ellos. El procedimiento abreviado significa renunciar a ese derecho a juicio oral y, por ende, a la posibilidad de ser absuelto de los cargos. Tendría que aceptar los hechos de la formalización que usted ya conoce y aceptar también los antecedentes de la investigación. El beneficio para usted es acceder, digamos, a una pena inferior a la que se le podría imponer por un tribunal oral, en el caso de que usted sea condenado por los delitos. ¿Entendió todo lo que le dije?"

Álvaro Jalaff, sentado y acompañado de sus tres abogados penalistas, Hugo Rivera, Rodrigo Cataldo y Álvaro Morales, respondió:

“Claro, le quiero agradecer su explicación. Entendí todo lo que me dijo y creo que prefiero tener paz, en vez de la razón, y avanzar con mi vida”.

Durante la audiencia, la totalidad de los querellantes, entre ellos el fondo inglés Global Fund, Zurich y otros inversionistas particulares, aceptaron los términos del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa de Álvaro Jalaff.

No obstante, el representante del Servicio de Impuestos Internos (SII) manifestó reparos sobre el monto de la multa fijada. Según lo expuesto por el fiscal Juan Pablo Araya, el imputado se comprometió a pagar $500 millones, cifra que, a juicio del ente fiscalizador, no alcanza a cubrir ni el 50% de los perjuicios. Por este motivo, el SII anunció que debatirá este punto conforme avance la audiencia, cuyo término está programado para este miércoles.

En otro de los pasajes de la audiencia, el represente del SII explicó que la evasión de impuestos del imputado a diciembre de 2024 alcanzó la suma de $3.458 millones.

En contraste, el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la arista de Parque Capital, se mostró conforme con el acuerdo y anunció que renunciará a ejercer futuras acciones penales que busquen impugnar el acuerdo. En el marco de esta misma arista, el fiscal Araya detalló que Jalaff se comprometió a un pago de $220 millones.

En la audiencia que comenzó el pasado lunes y continuará este miércoles, el imputado reconoció la comisión de graves delitos.

Receso

A las 10:30 horas, la magistrada Ximena Rivera dio un receso de treinta minutos a los intervinientes de la audiencia. En ese lapso, Pulso conversó brevemente con el empresario Álvaro Jalaff, quien respondió de manera escueta unas preguntas:

¿Qué significa la frase que señaló en la audiciona que prefiere tener paz en vez de la razón?

-Yo diría que lo principal es poder tener paz y no la razón. Estoy dedicado a mí, a terminar mis cosas y a mi familia.

¿Pero qué significa en términos más amplios?

-Es poder avanzar en mi vida y poder cerrar esta página.

¿El caso Factop provocó un quiebre en la relación con su hermano?

-No. Ojalá que él pueda cerrar su capítulo lo antes posible.

¿Pero usted mantiene relaciones con su hermano?

-Cordial, por supuesto.

Origen del caso

Álvaro Jalaff, exsocio fundador y ex CEO de Grupo Patio, es apuntado como uno de los actores protagónicos en la arista financiera de este esquema.

Según la investigación del Ministerio Público y testimonios clave, como el de Marcelo Medina, su exgerente de confianza, Álvaro y su hermano Antonio Jalaff fueron los principales beneficiarios del mecanismo ilícito montado por Factop.

De acuerdo a la Fiscalía, para cubrir y mantener a flote los negocios de los hermanos Jalaff, quienes llegaron a acumular deudas por más de $22.000 millones (gran parte adeudada a Factop), los Sauer echaron a andar una máquina de facturas ideológicamente falsas

El origen del caso Factop se remonta a marzo de 2023, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decretó la suspensión de la corredora de bolsa STF Capital -propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg- por entregar información financiera falsa y no contar con los índices de liquidez requeridos. Esta sanción generó un efecto dominó que asfixió económicamente a Factop, el factoring del mismo grupo empresarial.

Posteriormente, en noviembre de 2023 el caso pasó de ser una infracción financiera a un escándalo de corrupción nacional, cuando Ciper publicó el registro de un audio en el que Daniel Sauer dialogaba con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, planeando el pago de millonarias coimas a funcionarios del SII y la CMF para frenar las auditorías por la masiva emisión de facturas falsas. Ahí hablaron varias veces de los hermanos Jalaff.