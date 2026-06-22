Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar

Este lunes el 4to Juzgado de Garantía de Santiago decidió acoger la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y rebajó la medida cautelar de arresto nocturno por firma mensual que pesaba sobre Alvaro Jalaff, esto en marco del Caso Audios.

“El desarrollo de esta extensa investigación ha permitido precisar y acotar la participación de nuestro representado en los hechos que efectivamente le conciernen. La resolución de hoy refleja ese reconocimiento por parte de la Fiscalía”, señaló Hugo Rivera, abogado de Jalaff.

“Desde el primer día Álvaro Jalaff ha colaborado activamente con la justicia y seguirá disponible para todo lo que los fiscales estimen conveniente”, agregó Rivera.

Desde el comienzo del caso Audios, Álvaro Jalaff ha prestado 12 declaraciones ante los fiscales Miguel Ángel Orellana, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya.

Este fin de semana se conocieron algunos antecedentes de la última declaración dada por Jalaff a los fiscales el pasado 4 de junio, en la que reconoció haber pagado honorarios al abogado Luis Hermosilla por sus asesorías a Parque Capital, uno de los proyectos del holding inmobiliario, mientras él era CEO de Grupo Patio.

Según Ribera, “nuestro representado nunca ha negado los pagos a Luis Hermosilla. Por el contrario, los reconoció, explicó su contexto y entregó los antecedentes correspondientes a la Fiscalía. No debemos olvidar que Luis Hermosilla prestó servicios profesionales durante muchos años a Grupo Patio, para lo cual, incluso, tenía un honorario fijo mensual”.