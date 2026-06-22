SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar

    Según el abogado defensor Hugo Rivera, “nuestro representado nunca ha negado los pagos a Luis Hermosilla. Por el contrario, los reconoció, explicó su contexto y entregó los antecedentes correspondientes a la Fiscalía".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Este lunes el 4to Juzgado de Garantía de Santiago decidió acoger la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y rebajó la medida cautelar de arresto nocturno por firma mensual que pesaba sobre Alvaro Jalaff, esto en marco del Caso Audios.

    “El desarrollo de esta extensa investigación ha permitido precisar y acotar la participación de nuestro representado en los hechos que efectivamente le conciernen. La resolución de hoy refleja ese reconocimiento por parte de la Fiscalía”, señaló Hugo Rivera, abogado de Jalaff.

    “Desde el primer día Álvaro Jalaff ha colaborado activamente con la justicia y seguirá disponible para todo lo que los fiscales estimen conveniente”, agregó Rivera.

    Desde el comienzo del caso Audios, Álvaro Jalaff ha prestado 12 declaraciones ante los fiscales Miguel Ángel Orellana, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya.

    Este fin de semana se conocieron algunos antecedentes de la última declaración dada por Jalaff a los fiscales el pasado 4 de junio, en la que reconoció haber pagado honorarios al abogado Luis Hermosilla por sus asesorías a Parque Capital, uno de los proyectos del holding inmobiliario, mientras él era CEO de Grupo Patio.

    Según Ribera, “nuestro representado nunca ha negado los pagos a Luis Hermosilla. Por el contrario, los reconoció, explicó su contexto y entregó los antecedentes correspondientes a la Fiscalía. No debemos olvidar que Luis Hermosilla prestó servicios profesionales durante muchos años a Grupo Patio, para lo cual, incluso, tenía un honorario fijo mensual”.

    Más sobre:MercadoÁlvaro JalaffCaso Audios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Exasesor de política migratoria critica “alarma masiva” por caso de niños haitianos: “Hemos catalogado de crisis un evento que no parece serlo”

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Metro inaugura puertas en andén de San Pablo: sistema se aplicará en otras cinco estaciones este año

    Lo más leído

    1.
    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    2.
    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    3.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    4.
    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    5.
    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    6.
    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Austria en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”
    Chile

    Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”

    Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Exasesor de política migratoria critica “alarma masiva” por caso de niños haitianos: “Hemos catalogado de crisis un evento que no parece serlo”

    Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar
    Negocios

    Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Inicia su recuperación en casa: Fernando Gago es dado alta tras sufrir un infarto agudo al miocardio
    El Deportivo

    Inicia su recuperación en casa: Fernando Gago es dado alta tras sufrir un infarto agudo al miocardio

    Duró apenas tres meses: Gustavo Álvarez deja la banca de San Lorenzo

    Argentina de Messi y Francia de Mbappé van por la clasificación: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes
    Cultura y entretención

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Exposición del artista Fernando Soro se presenta en el Centro de Extensión Santiago de la UTalca

    Libro reúne trayectoria crítica de Patricia Espinosa sobre la poesía de mujeres de las últimas décadas

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa
    Mundo

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Francia restringe el consumo de alcohol en público en zonas de “alerta roja”, mientras la ola de calor derrite a Europa

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago