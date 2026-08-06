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    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    La compañía reportó un deterioro frente a las ganancias de $86.941 millones registradas en igual periodo de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
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    Cencosud, el holding de retail controlado por la familia Paulmann, empeoró sus resultados el segundo trimestre. La compañía reportó este jueves que tuvo pérdidas atribuibles a los propietarios de la controladora por $36.455 millones en abril-junio, lo que se compara con las ganancias de $86.941 millones registradas en igual periodo de 2025.

    Mediante un comunicado, la compañía señaló que el resultado estuvo impactado principalmente por factores no operacionales. “Entre ellos destacaron los mayores costos asociados a deuda reajustada por inflación (deuda en UF) y el efecto de los movimientos cambiarios. Cabe señalar que el trimestre incorporó $ 17.038 millones (US$18,9 millones) en gastos extraordinarios vinculados a programas de productividad”, afirmó la empresa.

    Los ingresos de Cencosud cayeron 1,8% interanual a $4.094 millones. El CEO de la compañía Rodrigo Larraín dijo que “reconocemos que seguimos enfrentando un escenario de mercado desacelerado y de competencia agresiva, particularmente en Chile. Enfrentamos este ciclo con la experiencia de equipos habituados a este tipo de entornos y con la fortaleza de nuestro ecosistema de marcas y servicios, lo que junto a nuestras iniciativas tácticas y estratégicas nos permite mirar con confianza una mayor recuperación en el segundo semestre del año”.

    Consultado respecto de si mantienen las perspectivas o guidance para el 2026, dadas a conocer a principios de este año, Andres Neely, CFO de Cencosud afirmó en una conferencia de prensa que “nosotros una vez al año realizamos un guidance, que es una expectativa de qué es lo que creemos que se puede lograr durante el año que se avecina, ese guidance lo hicimos a principios del año 2026 e incluía escenarios de consumo y supuestos impactos económicos, de tipo de cambio, diferentes en mucho sentido a lo que ha ocurrido durante el año, y, por lo tanto, todavía quedando una segunda mitad del año que esperamos que sea mucho mejor, deberíamos ir acercándonos a esa cifra”.

    Ventas por región

    En cuanto a las ventas Cencosud dijo en su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que pese a la baja en los ingresos éstos reflejaron desempeños positivos en la mayoría de los mercados.

    Así, indicó, Perú destacó con un crecimiento de 7,8% en pesos chilenos y 6,4% en moneda local producto del desempeño de supermercados. En Chile, los ingresos se mantuvieron estables con una leve alza de 0,1%, apoyados por el crecimiento de 0,4% en supermercados, de 3,2% en Mejoramiento de Hogar y 8,5% en Centros Comerciales.

    Estados Unidos, en tanto, registró un incremento de 1,9% en moneda local, impulsado por la venta online (+18,6% a/a), mientras que Colombia aumentó sus ingresos en 10,3% en pesos chilenos a pesar de una alta base de comparación asociada a la venta de las estaciones de servicio y cierre de tiendas SPID el año pasado.

    En Argentina, los negocios de Supermercados y Centros Comerciales contribuyeron a un aumento consolidado de 23,2% en moneda local, mientras que el canal online mostró cifras por sobre inflación en todos los formatos, como consecuencia de las mejoras que se han hecho en la propuesta omnicanal.

    En Brasil, los ingresos disminuyeron 12,6% en pesos chilenos y 18,1% en moneda local, debido a una exigente base comparativa tras la venta de las tiendas Bretas en Minas Gerais durante el segundo trimestre de 2025.

    Los ingresos del trimestre se vieron afectados en parte por la transformación de la operación mediante la reconversión de tiendas Bretas en Goiás a Prezunic y múltiples remodelaciones de tiendas GBarbosa y Prezunic, agregó la empresa.

    Asimismo dijo que las ventas online consolidadas crecieron 14,6% interanual, elevando su penetración a 12,2% de las ventas totales, impulsadas por crecimientos de doble dígito en la mayoría de los mercados y la expansión de la base de clientes Prime (+31,3%).

    Las transacciones digitales superaron los 8,9 millones (14,5% a/a), mientras que las ventas de marcas propias crecieron 4,9%, alcanzando una penetración de 18,9% de las ventas, dijo la empresa.

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