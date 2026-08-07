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    Caso Motorola: TC da portazo a Pegasus y por unanimidad confirma decisión de no perseverar en causa contra Katherine Martorell

    La empresa que se había querellado contra la exsubsecretaria de Prevención del Delito, perdió por ocho votos contra cero en la magistratura constitucional. De esta forma queda firme el cierre del caso, tal como lo había comunicado la Fiscalía al tribunal de garantía el año pasado.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Katherine Martorell

    Un contundente fallo a su favor, de ocho votos contra cero, consiguió la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell (RN), en el Tribunal Constitución (TC).

    Martorell -que fue representada en el TC por el abogado Gabriel Osorio- fue notificada este jueves de que el TC finalmente le dio la razón a la Fiscalía en su decisión de no perseverar en la causa y puso punto final a un largo proceso en que la empresa Pegasus forzó lo máximo posible la querella contra la exsubsecretaria.

    Todo el caso se remonta a una pugna iniciada hace seis años, cuando la empresa Pegasus ingresó una querella contra Martorell y otros querellados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude al Fisco y otros ilícitos.

    El motivo de la querella de ese entonces apuntaba a una licitación llevada adelante por la Subsecretaría de Prevención del Delito para proveer de 300 cámaras corporales a Carabineros. La empresa Pegasus participó de esa licitación, pero la perdió ya que la adjudicación se la llevó Motorola. Al quedar fuera, Pegasus arremetió penalmente contra los involucrados en dicha adjudicación, entre ellos, la exsubsecretaria Martorell.

    Esa querella derivó en una indagatoria realizada por la Fiscalía Centro Norte que, luego de varios años de investigación, en 2025, llegó a la conclusión de que las diligencias estaban agotadas y no había antecedentes que fueran constitutivos de delito. Por esa razón, comunicó su decisión de no perseverar, que luego fue acogida por el tribunal.

    Ante dicha decisión de la Fiscalía, Pegasus inició una batalla judicial para forzar que el ente persecutor revirtiera su decisión y procediera a formalizar la investigación.

    Luego de fracasar en todos sus recursos, la empresa llegó al TC con un requerimiento de inaplicabilidad, en donde intentaron argumentar que, en este caso concreto, la norma que impide recurrir en contra de resoluciones del juez de garantía generaba efectos inconstitucionales.

    Sin embargo, toda esa estrategia fracasó y, en un fallo unánime, el TC le dio la razón a Martorell y a la Fiscalía. “Pegasus tuvo una actitud querulante, una actitud contumaz, e intentó por todos los medios continuar con la investigación, la que ya estaba completamente agotada. En esa insistencia obtuvo un sinnúmero de portazos por parte del tribunal de garantía, por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Finalmente fue al TC para tratar de revertir esta situación, y nuevamente por 8-0 el TC rechazó las pretensiones de Pegasus, y con esto se cierra por fin un capítulo de seis años en que se demuestra que la señora Martorell no ha cometido hechos constitutivos de delito”, afirma a La Tercera su abogado, Gabriel Osorio.

    Tras perder en el TC, la sentencia se despachará a los involucrados y con eso se alzará la suspensión que recaía en la gestión pendiente ventilada en la Corte de Santiago. Con eso, el tribunal de alzada capitalino debería proceder a rechazar el recurso de hecho pendiente. “Con eso se termina definitivamente el capítulo de Pegasus para la señora Martorell”, concluye Osorio.

    Más sobre:TCKatherine MartorellGabriel OsorioPegasusMotorola

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