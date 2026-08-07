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    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    En total se pensionaron casi 100 mil personas entre enero y junio de este año, cifra que solo ha sido superada cuando en 2022 hubo una ola de nuevos pensionados tras haber postergado su jubilación durante la pandemia. La tendencia es creciente: si en el primer semestre de 2015 en promedio se pensionaron 8 mil personas al mes, ahora fueron 16 mil mensuales.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Nuevos pensionados del primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble de personas que hace una década RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El sistema de pensiones refleja claramente cómo avanza en el país el envejecimiento de la población. En junio de 2015 los afiliados de AFP pensionados por vejez totalizaban 1.162.291 personas, y una década después ya son prácticamente el doble, alcanzando los 2.152.679 en junio de este año, según cifras disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones.

    Pero además, si en el primer semestre de 2015 se pensionaba un promedio de 8 mil personas al mes, en enero-junio de este año esa cifra ya se duplica, pues los nuevos pensionados promediaron los 16 mil mensuales.

    En línea con esta tendencia, los nuevos pensionados totales del primer semestre de 2026 marcaron un récord: hubo 98.831 a junio, un 3,5% más que en igual periodo del año anterior.

    Este registro solo se compara con el de 2022, periodo que marcó un máximo histórico de nuevos pensionados (106 mil) producto de la pandemia, toda vez que muchas personas postergaron su edad de jubilación por la situación del Covid. También algo influyeron los retiros previsionales. Es decir, se trató de un shock que fue puntual.

    En el primer semestre de este año el mes en que se anotó el mayor número de nuevos pensionados fue marzo, con 17.540 personas que se jubilaron.

    Más allá del envejecimiento de la población, para explicar las razones detrás de este récord del primer semestre, la directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, comenta que “hoy hay un incentivo para pensionarse cuando se cumplen los 65 años y no postergar esa decisión”.

    Al respecto, explica que esto ocurre porque es un requisito estar pensionado para poder recibir los nuevos beneficios de la reforma previsional que se empezaron a entregar en enero de este año. También es requisito tener 65 años o más para acceder a ellos.

    Estos son, por un lado, el Beneficio por Años Cotizados (BAC), que equivale a UF 0,1 por cada año cotizado, con un tope de UF 2,5 mensuales (unos $100 mil) que se suman directo a la pensión a partir de los 65 años, y donde se exige 20 años de cotizaciones a los hombres y 10 años de cotizaciones a las mujeres para poder acceder al beneficio.

    Y por otra parte, la Compensación por diferencias de Expectativa de Vida (CEV), informalmente denominado bono tabla, que establece que a los 65 años o más, a igual edad, grupo familiar y ahorro, las mujeres recibirán una pensión equivalente a la de un hombre.

    “En mi opinión, estos beneficios han sido un incentivo para pensionarse”, señala Jiménez. En paralelo, asegura que “para muchos ha sido importante pensionarse y optar por una renta vitalicia antes de la entrada en vigencia de los fondos generacionales”.

    Es que los actuales cinco multifondos (A, B, C, D, y E) de AFP donde los afiliados al sistema de pensiones tienen actualmente invertidos sus recursos para su pensión tienen los días contados. El 1 de abril de 2027 este sistema, que fue creado en 2002, será reemplazado por diez fondos denominados generacionales, en los que los afiliados serán agrupados según su año de nacimiento, siendo el mayor cambio al régimen de inversiones en la historia de las AFP.

    Edad de jubilación

    Desde que se creó el sistema de capitalización individual en Chile en los años 80, no han existido cambios en la edad de jubilación. Esto, pese a que la expectativa de vida de las personas ha ido aumentando, por lo que la mayoría de los países de la Ocde sí han hecho modificaciones en ese sentido.

    En Chile la edad de jubilación de las mujeres es a los 60 años, y a esa edad tienen una expectativa de vida hasta los 90,8 años, según las tablas de mortalidad definidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones, con la colaboración de la Ocde. En el caso de los hombres, la edad de jubilación es a los 65 años, y a esa edad su expectativa de vida es hasta los 86,6 años.

    Esto significa que a la edad de jubilación, las mujeres deben distribuir el monto que ahorraron para su pensión por casi 31 años, y los hombres por casi 22 años.

    De todas maneras, en el último tiempo las mujeres han ido postergando muy de a poco la edad a la que se pensionan, para así poder obtener los mayores beneficios que les entrega la reforma previsional.

    Esto, porque el CEV incentiva que las mujeres que han cotizado posterguen su edad de jubilación hasta los 65 años, para así poder recibir un beneficio que como mínimo alcanza los $10 mil (0,25 UF) todos los meses, de manera permanente, pero que puede ser mucho mayor, dependiendo del caso a caso.

    Así lo reflejan las cifras disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, donde se observa que la edad promedio a la que se pensionan las mujeres aumentó a 62,4 años en abril. Este es el mayor nivel del que hay registro, y representa cinco meses más que hace un año.

    Más sobre:PensionesNuevos pensionadosPensionadosPensiónAFPJubiladosJubilación

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