Alumna del Liceo 1 resulta lesionada al caer desde un cuarto piso del establecimiento de Santiago Centro

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) concurrió esta tarde hasta el Liceo 1 de Niñas Javiera Carrera, emplazado en Compañía de Jesús con San Martín, donde una estudiante cayó desde un cuarto piso al interior del establecimiento de la comuna de Santiago.

Según la información preliminar, por razones que se investigan, la menor se precipitó al vacío y cayó sobre un cobertizo, resultando con lesiones de mediana gravedad.

Personal de Bomberos concurrió con un carro de rescate hasta el lugar, desde donde la adolescente fue trasladada hasta la ex Posta Central.