Trump firma decreto para negar la ciudadanía estadounidense a niños de las “turistas de nacimiento”

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves un decreto que impide el llamado “turismo de nacimiento”, que consiste en que las mujeres extranjeras dan a luz en Estados Unidos para que su hijo adquiera la ciudadanía del país.

La medida se conoce a poco más de un mes que la Corte Suprema de EE.UU. anulara otro decreto que suprimía el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, pero Trump aseguró que este nuevo intento será un “ajuste” a ese derecho.

“Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento”, le afirmó a los periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario detalló que “este decreto adopta una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes” .

.@POTUS: "We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright [citizenship]... so we're making adjustments."



President Trump is signing two Executive Orders to protect the meaning and value of American citizenship after Trump v. Barbara:



— The first… pic.twitter.com/NGSNNuzM0h — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 6, 2026

La orden ejecutiva indica que “los operadores de turismo de maternidad utilizan anuncios engañosos e incentivos para atraer a ciudadanos extranjeros a viajar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense. Prometen la ciudadanía, acceso a beneficios públicos y estancias de corta duración en instalaciones especializadas, hoteles o departamentos de alquiler, pero a menudo no cumplen con estas promesas”.

“Estos operadores instruyen a sus clientes para que den información falsa sobre el propósito y la duración de su viaje ante los funcionarios consulares y fronterizos, con el fin de obtener visas que autoricen la entrada a Estados Unidos”, detalla el texto.

La ratificación de la Corte Suprema

La enmienda número 14 a la Constitución estadounidense, aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger el derecho a la ciudadanía de los antiguos esclavos, explicita el derecho de ciudadanía por haber nacido en el territorio estadounidense, salvo casos muy concretos.

Esa fue la doctrina ratificada por la mayoría de la Corte Suprema hace algunas semanas, como informó Swissinfo.

“Los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento” , indicaron los jueces en su sentencia del 30 de junio.

Al respecto, el mandatario afirmó hoy que “tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”.

Negar la ciudadanía a hijos de “terroristas”

De acuerdo con la legislación vigente, un responsable de un consulado estadounidense puede denegar un visado a un no residente si sospecha que viaja al país para dar a luz. Sin embargo, los críticos de ese sistema dicen que el problema son las futuras madres que solicitan el permiso de turista sin pedir el visado.

Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump y quien lo acompañaba en la Casa Blanca, dijo que el decreto presidencial denegará la ciudadanía por nacimiento a hijos de miembros de “organizaciones terroristas extranjeras y de ”amplias categorías de personas que presionan y actúan en nombre de gobiernos extranjeros" .

A su juicio, la medida “garantiza que un gran número de personas que equivocadamente (estarían) obteniendo la ciudadanía por nacimiento ya no serán elegibles para esos beneficios”.

Los esfuerzos de Trump por restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento forman parte de su campaña más amplia para limitar la inmigración, que incluye la expulsión de millones de migrantes indocumentados y la eliminación del estatuto temporal de protección para nacionales de más de una docena de países, como consignó Swissinfo.