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    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    Un nuevo análisis de su Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas afirma que el fortalecimiento del fenómeno climático podría provocar un deterioro importante en 45 países que ya atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

    Por 
    Lya Rosen
    Hambre. Imagen referencial. Rizek Abdeljawad

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer este miércoles un nuevo análisis de su Programa Mundial de Alimentos (PMA) que afirma que el fortalecimiento de El Niño podría empujar al menos a 49 millones de personas adicionales hacia el hambre para finales de 2027.

    Una situación que, a su juicio, podría provocar un deterioro importante en 45 países que ya atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

    Como hizo notar la ONU, dicho fenómeno climático alcanzaría su punto máximo entre septiembre y diciembre de 2026, pero sus efectos podrían extenderse durante buena parte de 2027 debido al impacto sobre los ciclos agrícolas y las futuras cosechas.

    De acuerdo al organismo, sequías, inundaciones y temperaturas extremas ya están afectando a algunas comunidades, mientras otras podrían enfrentar condiciones más adversas durante las próximas temporadas de siembra y recolección.

    De acuerdo a lo presentado por la ONU, el análisis del PMA se concentra en 45 países donde El Niño podría alterar de manera significativa las lluvias, las temperaturas y la frecuencia de sequías e inundaciones.

    En conjunto, la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda podría pasar de unos 225 millones a 274 millones, un aumento aproximado del 22%.

    El programa además hizo notar que que el episodio de El Niño de 2015-2016 afectó la seguridad alimentaria de entre 60 y 100 millones de personas, lo que demuestra la magnitud que puede alcanzar el fenómeno cuando coincide con contextos de pobreza, conflicto o fragilidad económica.

    Entre las regiones con mayores riesgos se cuentan América Latina y el Caribe, donde más de 16 millones de personas podrían ver deteriorarse su seguridad alimentaria. En tanto, Centroamérica registraría el mayor aumento proporcional entre todas las zonas analizadas: un 83,1%.

    El PMA también apunta a que África oriental y austral afronta riesgos importantes, en especial en los países donde las próximas temporadas de lluvias son determinantes para la producción de alimentos. En dichas zonas, más de 18 millones de personas podrían sufrir un deterioro de su situación alimentaria, lo que representa un incremento del 26%.

    Como explica la ONU, el sur del continente africano es muy vulnerable debido a la dependencia de muchas familias de la agricultura de subsistencia alimentada por las lluvias. Una temporada seca o irregular puede reducir rápidamente la producción de alimentos y los ingresos de los hogares.

    En Asia y el Pacífico, a su vez, se estima que 8,2 millones de personas adicionales podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda, mientras que en África occidental y central la cifra aumentaría alrededor de un 12%, afectando a casi seis millones de personas más, como detalló el organismo.

    Más sobre:ONUPrograma Mundial de AlimentosHambre agudaPaísesEl NiñoFenómeno climáticoSequíasInundacionesMundo

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