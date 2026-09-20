Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

Un ataque masivo con drones golpeó durante la madrugada de este domingo a Moscú y su región, coincidiendo con la tercera y última jornada de las elecciones legislativas rusas. Autoridades locales informaron de dos personas fallecidas, daños en sectores residenciales y afectaciones en la Refinería Petrolera de Moscú.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que entre las víctimas fatales se encuentran una mujer de 44 años y un hombre mayor, quienes estaban en sus viviendas cuando estas fueron alcanzadas. En uno de los sectores afectados, la caída de un dron sobre un edificio obligó además a evacuar a cerca de 400 personas.

Las autoridades rusas atribuyeron la ofensiva a Ucrania. Horas más tarde, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó que fuerzas de Kiev realizaron ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras y logísticas de la región de Moscú.

“Nuestras respuestas de largo alcance tuvieron un impacto muy significativo en la región de Moscú anoche”, afirmó Zelensky en su cuenta de X, quien sostuvo que los objetivos alcanzados aportaban recursos a la capacidad militar rusa.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Daños en una refinería y zonas residenciales

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, confirmó daños en una instalación del complejo de la Refinería Petrolera de Moscú, aunque señaló que en ese punto no se registraron fallecidos ni heridos graves.

Sobianin también afirmó que las defensas aéreas rusas interceptaron un elevado número de drones durante la ofensiva y calificó lo ocurrido como un ataque “sin precedentes”.

“El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido”, sostuvo el alcalde, quien acusó a Ucrania de intentar afectar el desarrollo de las elecciones legislativas. “Este ataque sin precedentes tenía como objetivo evidente sabotear las elecciones. Sin embargo, el enemigo no lo consiguió”, agregó.

Zelensky, en tanto, justificó los ataques como parte de la respuesta ucraniana contra infraestructura vinculada a la guerra.

“Moscú debe poner fin a su guerra brutal y elegir la paz en lugar de construir anillos multicapa de defensa aérea a expensas de otras regiones”, afirmó.

Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

El ataque coincidió con el cierre de las elecciones legislativas rusas, proceso destinado a renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento.

La votación comenzó el viernes y se extendió durante tres jornadas. Además de Rusia Unida, concurren el Partido Comunista, el LDPR, Rusia Justa y Gente Nueva, mientras que el partido opositor Yábloko quedó fuera de la contienda tras una decisión del Tribunal Supremo.

Durante los días previos, sectores opositores denunciaron irregularidades relacionadas con el voto electrónico, entre ellas casos de electores que afirmaron aparecer registrados como si ya hubieran sufragado digitalmente. La Comisión Electoral Central rechazó las acusaciones y defendió la organización del proceso.

La Comisión Electoral también informó durante el sábado de un “ciberataque muy potente” contra sus sistemas y denunció cortes de comunicaciones en el extremo oriental del país, hechos que calificó como intentos de alterar la votación.

Otros ataques en territorios controlados por Rusia

Las autoridades rusas denunciaron además la muerte de dos personas por el impacto de un dron contra un autobús en la región de Jersón, territorio ucraniano parcialmente controlado por Rusia. Una de las víctimas era integrante de una comisión electoral local.

Rusia celebra también votaciones en sectores que controla de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, además de Crimea. Ucrania y la Unión Europea han adelantado que no reconocerán los resultados de esos comicios en los territorios ocupados.