Un fallecido deja accidente en Camino a Melipilla: conductor de 20 años quedó detenido

Una persona falleció durante la madrugada de este domingo tras un accidente de tránsito en Camino a Melipilla, en la comuna de Maipú. El automóvil era ocupado por tres personas y su conductor, un joven de aproximadamente 20 años, quedó detenido.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 horas. De manera preliminar, el vehículo habría chocado, posteriormente volcado y finalmente detenido su marcha contra un poste.

Uno de los dos pasajeros murió producto de las consecuencias del accidente. La víctima se trasladaba en la parte trasera del automóvil, mientras las diligencias continúan para establecer la dinámica y las causas del hecho.

El teniente Cristián Martín González, de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), indicó que hasta ahora “no encontramos presencia de alcohol en el conductor, tampoco de drogas, si bien es cierto va a ser contrastado con un examen del Servicio Médico Legal”.

El conductor permanece en calidad de detenido mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Respecto de la mecánica del accidente, González sostuvo que el choque, posterior volcamiento y término de la trayectoria contra el poste corresponden a la hipótesis inicial, aunque todavía debe ser confirmada mediante el trabajo especializado en el lugar.

“Hay que hacer cálculos y ver todo lo que tenemos en el terreno. Para ello nos encontramos desplegados aquí en el lugar del accidente para descartar cualquier otra participación de algún vehículo”, señaló.

Hasta ahora tampoco se ha establecido si las condiciones del pavimento tuvieron incidencia en el accidente.

En el automóvil se movilizaban tres personas: el conductor y dos pasajeros. Las diligencias también deberán determinar las condiciones en que viajaban los ocupantes, incluido el eventual uso de cinturones de seguridad.