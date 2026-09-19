Retiro de Bachelet de carrera a la ONU: gobierno repasa decisión de no apoyarla y reafirma prioridades en política exterior

El gobierno del Presidente José Antonio Kast emitió su primera declaración respecto a la determinación de la expresidenta Michelle Bachelet de bajar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La exmandataria había obtenido recientemente el penúltimo lugar en un nuevo sondeo informal del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La noticia de su retiro fue comunicada este sábado en sus redes sociales, donde afirmó su convicción “de que este era el momento de alzar la voz por nuestros principios, que han sido orgullosa bandera de mi postulación”. En ese sentido se refirió al multilateralismo, el derecho internacional, el reconocimiento del cambio climático, la democracia y los derechos humanos.

“El Gobierno de Chile toma nota de la decisión anunciada por la expresidenta Michelle Bachelet Jeria de no continuar con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, señalaron en un comunicado del ejecutivo.

En esta línea, recordaron que decidieron retirar el patrimonio chileno a la nominación de Bachelet en marzo, en consideración a elementos como “ la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito ”.

Así, recalcaron que la decisión fue adoptada “teniendo siempre presentes las prioridades de la política exterior del país”, y que “desde entonces, y tal como se anunció al momento de retirar el patrocinio, el Gobierno de Chile no apoyó a ninguna de las opciones en competencia”.

Por último, mencionaron que el país reafirma su compromiso con el multilateralismo como política de Estado, y resaltaron “la necesidad de una profunda reforma al sistema de Naciones Unidas para dar cumplimiento efectivo a los propósitos que inspiran su carta fundacional”.