Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recursos contra paralización de obras de El Olivar en Viña del Mar

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de protección presentados contra la paralización de las obras habitacionales de El Olivar, en Viña del Mar, medida que había sido dispuesta por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ante cuestionamientos técnicos sobre las construcciones.

Las acciones judiciales fueron interpuestas por familias, la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián. La resolución se produjo luego de cinco meses de tramitación.

La Corte determinó que los cuestionamientos planteados corresponden a materias de alta complejidad técnica, que requieren peritajes y otras pruebas y que deben ser discutidas en un juicio de mayor conocimiento. El tribunal también sostuvo que los reparos formulados contra la actuación del Ministerio no se sustentan en una vulneración legal o reglamentaria.

Tras conocerse la resolución, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, defendió la paralización y señaló que existen informes técnicos que cuestionan la seguridad de las obras. “Esta decisión está respaldada por informes técnicos internos y externos, revisiones estructurales y de resistencia al fuego”, afirmó.

Ruiz sostuvo que la decisión del Ministerio busca priorizar la seguridad de las familias por sobre los contratos asociados al proyecto.

“Sabemos que demoler duele y que esperar más también duele. Por eso nuestro deber no es proteger contratos, ni empresas, ni intereses. Es proteger a las familias”, señaló.

Recurrentes acudirán a la Corte Suprema

El seremi indicó que quienes presentaron los recursos ya anunciaron que recurrirán ante la Corte Suprema, por lo que la controversia judicial continuará.

“Están en su derecho. Nosotros defenderemos nuevamente nuestra decisión con la misma convicción porque está sustentada en antecedentes técnicos sólidos”, sostuvo Ruiz.

La autoridad agregó que el Minvu espera que las acciones judiciales pendientes sean resueltas con rapidez para avanzar en el proceso de reconstrucción de El Olivar.

“Las familias de El Olivar llevan demasiado tiempo esperando y necesitamos avanzar en la reconstrucción para entregarles lo que merecen: viviendas nuevas, seguras y de calidad”, afirmó.