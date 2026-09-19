Un homicidio frustrado ocurrió durante la madrugada de este sábado en Tierra Amarilla, de la Región de Atacama.

La víctima es un hombre de 26 años, que ingresó a un recinto asistencial de la comuna con una lesión en el tórax por impacto balístico. Actualmente se mantiene en riesgo vital.

Carabineros de la subcomisaría indagan las circunstancias y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho habría ocurrido en el sector de calle Margarita Roco, en la intersección con Rotonda Ojanco. Desde ese lugar, el joven habría sido trasladado en un vehículo particular para recibir atención médica.

Carabineros indagan un homicidio frustrado en Tierra Amarilla

Las primeras diligencias de los policías permitieron establecer que el herido, de iniciales J.A.G.L y nacionalidad chilena, mantiene una orden de detención vigente por el delito de amenazas simples . Esta está fijada desde el 25 de octubre del 2024 por el Juzgado de Garantía de Copiapó.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros quedó a cargo de la labor investigativa para establecer las circunstancias del hecho y poder determinar la identidad de eventuales responsables.

En tanto, el sitio del suceso permanece bajo resguardo policial. Allí se encontró un cartucho balístico percutado de calibre 9mm, que será sometido a los respectivos peritajes.