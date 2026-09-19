El mensaje de Alejandro Domínguez a Santiago Wanderers: “El fútbol siempre da revancha; estoy muy orgulloso de ustedes”

Alejandro Domínguez entregó un mensaje para Santiago Wanderers luego de la dura caída ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20.

El presidente de la Conmebol realizó un par de publicaciones en sus redes sociales para destacar lo realizado por los caturros: “Cuando se deja todo hasta el final, no hay nada que reprocharse. Mi reconocimiento a Santiago Wanderers, que cayó de pie ante Real Madrid en la Final de la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu”, señala un posteo en X que fue acompañado con un video del timonel sudamericano consolando a los jugadores porteños.

“Gracias por la entrega y por Creer en Grande, estoy orgulloso de ustedes. Recuerden que el fútbol siempre da revancha”, añadió el texto.

Domínguez se acercó al plantel caturro: “Capitán, duele perder, pero se jugó muy bien. El fútbol siempre da revanchas, así que vamos a levantarnos de esta. Estoy muy orgulloso y agradecido con ustedes, todo lo mejor”, le señaló al capitán Lucas Aveldaño.

“El fútbol da revancha. Me siento orgulloso de ustedes, les quiero agradecer”, indicó. “¡Vamos arriba!”, añadió.

También tuvo palabras para el cuerpo técnico: “Los chicos dieron todo, fueron dignos representantes y tienen un futuro espectacular. Felicidades”.

Cuando se deja todo hasta el final, no hay nada que reprocharse. Mi reconocimiento a Santiago Wanderers, que cayó de pie ante Real Madrid en la Final de la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu.



Gracias por la entrega y por Creer en Grande, estoy orgulloso de ustedes.… pic.twitter.com/PjcVrj8QIh — Alejandro Domínguez (@agdws) September 19, 2026

Domínguez realizó otra publicación donde destacó la definición entre el equipo chileno y los merengues: “Vivimos una gran tarde de fútbol en el Santiago Bernabéu en la Final de la Intercontinental Sub 20. Santiago Wanderers lo dio todo, pero esta vez no pudo ante Real Madrid”, consignó.

“Contento de ver el entusiasmo que genera el fútbol juvenil y del crecimiento de este torneo que ya tiene 4 años. Felicitaciones a todos y a seguir Creyendo en Grande”, complementó.