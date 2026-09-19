Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco

Los hutíes de Yemen reivindicaron ataques con misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra Riad, capital de Arabia Saudita, y contra instalaciones de Saudi Aramco en la ciudad portuaria de Yanbu, en la costa occidental del país.

El portavoz militar del grupo, Yahya Saree, sostuvo que las fuerzas hutíes llevaron a cabo “dos operaciones militares exitosas utilizando un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones”.

“La primera tuvo como objetivo puntos estratégicos en la capital saudí, Riad, y la segunda se dirigió contra instalaciones de Aramco en Yanbu”, afirmó Saree.

Los hutíes no entregaron detalles sobre los objetivos específicos que habrían sido alcanzados en Riad ni sobre la magnitud de eventuales daños.

Hasta ese momento, las autoridades saudíes no han confirmado oficialmente posibles víctimas o daños provocados por los ataques. Aunque, a partir de imágenes y videos difundidos en redes sociales, se podían observar columnas de humo negro sobre el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad.

Hutíes vinculan ofensiva con ataques sobre Yemen

Saree afirmó que las operaciones fueron realizadas en respuesta a acciones saudíes contra Saná, capital de Yemen controlada por los hutíes.

El grupo también vinculó la ofensiva con acusaciones formuladas en su contra por un supuesto ataque contra La Meca y con las operaciones de la coalición militar encabezada por Riad que respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

“La falsa propaganda difundida por los medios del enemigo saudí, que alega que atacamos a civiles, carece de fundamento”, sostuvo Saree, quien aseguró que continuarán respondiendo “hasta que cese la agresión y se levante el bloqueo sobre Yemen”.

Horas antes, las autoridades saudíes habían emitido alertas de emergencia en ocho ciudades, incluida Riad, ante la posibilidad de ataques hutíes. Posteriormente, esas alertas fueron dadas por finalizadas.