Trump anuncia acuerdo para asumir el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia

Las razones por las que Trump amenaza con tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Washington habría alcanzado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para asumir un papel permanente en la seguridad del territorio ártico, en un nuevo capítulo de la disputa que durante meses ha enfrentado a la Casa Blanca con Copenhague y las autoridades groenlandesas.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano aseguró que el entendimiento entrega a Estados Unidos un control permanente sobre la seguridad de Groenlandia y la posibilidad de adoptar las medidas que considere necesarias para defender tanto al territorio como a la nación que preside.

“ Estoy complacido de anunciar que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia ”, escribió el Mandatario.

Trump agregó que el pacto no tendría costo para Estados Unidos y que, bajo sus términos, Washington tendría “para siempre” la capacidad de actuar en Groenlandia en materia de seguridad y defensa.

Tras el anuncio, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa Mette Frederiksen confirmaron -por medio de una declaración- el acuerdo con la nación norteamericana, el que tiene como fin fortalecer la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

BREAKING: President Donald J. Trump announces complete and permanent American security control over Greenland, and excludes any adversary from Greenland and the surrounding region. pic.twitter.com/MVuT4yAfG5 — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2026

Nueva presencia militar estadounidense

Uno de los elementos centrales del anuncio contemplaría la ampliación de la presencia militar estadounidense en la isla.

Al respecto, el mndatario adelantó que Washington comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una “gran presencia militar” en las zonas de Groenlandia que considere apropiadas. Según su publicación, Estados Unidos trabajaría con la población local en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

El Presidente también aseguró que ningún país considerado adversario por Washington podrá establecer una base, mantener presencia militar o realizar “inversiones sensibles” en Groenlandia sin la autorización escrita de Estados Unidos.

“ De ahora en adelante, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, tener una presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito ”, planteó.

Anders Kongshaug

Trump calificó el supuesto entendimiento como un acuerdo de “vida infinita” -“Infinite Life Agreement”- y sostuvo que no tendría fecha de término.

“Es un acuerdo de ‘vida infinita’, no tiene fin”, escribió.

Además, presentó el anuncio como la resolución de una preocupación estratégica que, según su versión, distintas administraciones estadounidenses habían identificado durante más de un siglo.

“Durante más de 100 años, los presidentes han conocido la importancia estratégica de Groenlandia, pero ninguno de ellos pudo hacer nada al respecto”, manifestó.

Trump cerró su publicación calificando el supuesto acuerdo como un “sueño hecho realidad” para Estados Unidos y describiéndolo como un entendimiento “histórico” que, según su versión, beneficiaría a Washington, Dinamarca, Groenlandia y sus aliados.

“Seremos muy protectores con ella”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte

No obstante, según una declaración oficial emitida posterior al anuncio de Trump, las tres partes prevén firmar durante la próxima semana el acuerdo, previsto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York.

El comunicado precisa que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes antes de entrar en vigor. De esta manera, el entendimiento anunciado aún requiere completar las instancias institucionales previstas por las partes para su implementación.

Al respecto, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, valoró el próximo pacto como un mecanismo para reforzar la protección de Groenlandia, del Reino de Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental.

“ El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Es beneficioso para todos nosotros ”, expresó.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, destacó que el entendimiento fortalecerá la seguridad compartida en el Ártico y el Atlántico Norte, con efectos también para la OTAN y Europa.

La jefa de gobierno subrayó además que el texto reconoce “la soberanía y la integridad territorial del Reino” y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

El gobierno danés precisó que no entregará mayores detalles sobre el contenido del pacto por ahora, mientras que los tres gobiernos esperan formalizarlo durante la próxima semana.

La disputa que antecede al anuncio

Groenlandia se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre Estados Unidos y Dinamarca desde 2025, después de que Trump intensificara sus llamados para que la nación norteamericana obtuviera el control del territorio.

En enero, el presidente llegó a amenazar con imponer aranceles a países europeos que se opusieran a sus planes y había evitado descartar distintas alternativas para obtener control sobre Groenlandia.

Tal presión ocasionó una crisis diplomática con sus aliados europeos y abrió un debate dentro de la OTAN sobre la seguridad del Ártico.

Posteriormente, Trump moderó parte de su discurso y comenzó a hablar de un acuerdo que permitiera a Estados Unidos obtener “acceso total” al territorio, especialmente con fines militares, sin necesidad de una adquisición formal.

En enero, desde el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente ya había planteado que las conversaciones contemplaban acceso militar sin límite temporal y había relacionado ese eventual entendimiento con el desarrollo del sistema de defensa antimisiles Golden Dome. En esa oportunidad reconoció que los detalles del acuerdo todavía estaban siendo negociados.

En ese momento, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, manifestó que estaba dispuesto a conversar sobre cooperación y seguridad, pero estableció la soberanía territorial como una línea que no podía cruzarse. Dinamarca, por su parte, reiteró que su soberanía sobre la isla no estaba en discusión.

La tensión comenzó a mostrar señales de distensión durante el presente mes. El lunes 14, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que esperaba encontrar una salida pacífica con Washington respecto del Ártico y Groenlandia.

Cabe señalar que en las últimas semanas, Dinamarca y Groenlandia han reforzado su coordinación en materia de seguridad. A comienzos de mes, Jens-Frederik Nielsen y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participaron en reuniones en Nuuk y suscribieron una declaración destinada a profundizar la cooperación entre Groenlandia, Dinamarca y la Unión Europea.