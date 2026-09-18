Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache

Un sujeto fue detenido durante este viernes por su presunta autoría en el homicidio de un joven atacado en la cercanía a las ramadas de Limache , en la Región de Valparaíso.

El imputado, de 43 años, habría sido responsable de la muerte de un chileno de 23 años, que no mantenía antecedentes policiales. De acuerdo con el el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, el joven habría fallecido por un traumatismo toráxico causado por un arma cortopenetrante.

Un hombre de 36 años que lo acompañaba al momento del ataque resultó con lesiones por un arma cortante. El uniformado detalló que ambos estaban en una plaza de la Villa Isla Lenox cercana a las ramadas cuando fueron abordados por un grupo de 7 a 10 personas.

“Se maneja la hipótesis de que posiblemente se trataría de un robo con homicidio, ya que los imputados habrían sustraído ciertas especies a las víctimas”, afirmó Gallardo.