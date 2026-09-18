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    Trump anuncia prohibición de ingreso a la Casa Blanca para tres medios de comunicación

    El Mandatario acusó un constante "reporteo de noticias falsas", y anunció que otros medios también quedarán sujetos a la medida en el futuro.

    Por 
    Sofía Álvarez
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, entabló la prohibición de ingreso a la Casa Blanca para los medios CNN, MSNOW y Politico.

    El líder republicano confirmó la medida durante este viernes en sus redes sociales. Este bloqueo tendría un efecto inmediato y, de acuerdo con Trump, es el resultado de un constante “reporteo de noticias falsas”.

    “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o reportear constantemente ficción y mentiras mientras cubren al Presidente de los Estados Unidos, la administración Trump o los Estados Unidos”, reclamó.

    Imagen obtenida de la red social Truth Social

    En esa línea, se refirió al medio CNN como “noticias falsas CNN” y acusó a MSNOW de tener una carencia de público y de credibilidad. Sobre Politico, en tanto, mencionó una eventual “corrupción” vinculada a la pasada administración de Joe Biden. Asimismo, anunció que otros medios de comunicación “de noticias falsas” seguirán con su medida.

    Este bloqueo, en todo caso, no es el primer cruce del Mandatario con insultos contra periodistas individuales o medios.

    Un ejemplo de una ofensiva hacia una comunicadora es el caso de Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca. Cuando la mujer intentó preguntar a Trump en el 2025 sobre los Archivos Epstein, vinculados al abusador sexual Jeffrey Epstein, el republicano contestó “cállate. Cállate, cerdita“.

    Imagen de Xinhua

    Associated Press también ha contado con un acceso restringido para sus periodistas. Durante febrero del pasado 2025, el Presidente estadounidense determinó que trabajadores de ese medio no podían entrar a la Oficina Oval ante la negativa del medio para emplear el nombre “Golfo de América” en lugar de Golfo de México.

    Trump también ha incurrido en acciones legales contra el New York Times por difamación; la BBC por una presunta edición de su discurso en el día del asalto al Capitolio y al Wall Street Journal por difamación en un artículo relacionado con los vínculos entre él y Epstein.

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