Con 10 casi todo el juego: Lucas Cepeda por fin es titular y el Elche consigue su primera victoria en LaLiga

El Elche necesitaba ganar para espantar los fantasmas. En los primeros seis partidos por LaLiga, el equipo ilicitano no había podido sumar de a tres, pese a mostrar cosas interesantes ante rivales como el Real Madrid, a mitad de semana. Hasta que lo consiguió. Este viernes, abriendo la séptima jornada del campeonato, la escuadra que dirige Martín Anselmi venció a domicilio 3-1 al Espanyol de Barcelona. Y con presencia chilena desde el inicio.

Lucas Cepeda tuvo su primera titularidad de la temporada. Hasta la fecha, el seleccionado nacional (convocado por Nicolás Córdova para los amistosos de la próxima fecha FIFA en Norteamérica) se tenía que conformar con entrar en los segundos tiempos y también jugar fuera de su posición. Luego de un buen ingreso ante los merengues, aportando con una asistencia, ante los Periquitos tuvo su oportunidad de arrancar de inicio.

El principal mérito del Elche fue sobreponerse a una prematura expulsión. Antes de los 10′ quedó con uno menos, porque el argentino Federico Redondo recibió la roja a raíz de una falta como último recurso. Pese a tener 10 jugadores casi todo el encuentro, igualmente se impuso. Fernando Niño fue clave, al concretar un doblete. El ariete hizo dos goles en tres minutos (26′ y 29′).

Con un importante esfuerzo físico, el Elche soportó bien los estériles embates del Espanyol. En ese sentido, Cepeda terminó exhausto. Quien también tuvo un buen desempeño fue Matías Dituro. El exarquero de Universidad Católica ha sido muy criticado por los goles que ha recibido en la temporada, cuestionando su rendimiento actual. De todas formas, Anselmi (ex DT de Unión La Calera) lo ha ratificado como su titular.

En los 72′, llegó el descuento local con un autogol de Víctor Chust, que tocó el balón y se coló en un rincón. Dituro se estiró y no llegó. Esto asomaba como el inicio de la remontada para los catalanes, sin embargo no sucedió así. Al contrario: el Elche fue el que dio el golpe de gracia. En los 78′, una salida rápida de Germán Valera acaba en un golazo para cerrar el marcador con un definitivo 3-1.

Por fin ganaron los ilicitanos. Fuera del estadio Martínez Valero, y con 10 por más de 80 minutos, celebraron para salir del fondo de la tabla. El Elche alcanza los 5 puntos, saliendo momentáneamente de la zona de descenso. De momento, el nuevo colista es el ascendido Málaga, con 3 unidades.