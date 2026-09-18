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    El debut de Kast en un tedeum sin controversias

    La ceremonia no estuvo marcada por grandes polémicas, así como en años anteriores. Hubo un discurso en contra de la corrupción, pero no hubo menciones a los indultos, como se esperaba.

    Por 
    Luciano Jiménez
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    En medio de un silencio respetuoso ingresó el Presidente José Antonio Kast, a las 11 horas de este viernes, a la Catedral Metropolitana de Santiago para participar de su primer tedeum ecuménico, desde que asumió el mandato el pasado 11 de marzo y a seis meses de arribar a La Moneda. La cargada agenda presidencial por las Fiestas Patrias tenía un cariz especial para el mandatario, no solo por ser su debut en esa esfera, sino también por darse en un contexto de una aprobación del 35% en la encuesta Cadem y diversos flancos abiertos en el Ejecutivo en temas como seguridad y la agenda económica y laboral.

    Así Kast llegaba hasta el principal templo católico. Minutos antes lo había hecho la primera dama, María Pía Adriasola, quien causó sensación entre las monjas ahí presentes, que le pidieron selfies. Ahí también estaban presentes las principales autoridades del país y poderes del Estado, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Núñez; la contralora, Dorothy Pérez, así como diputados, senadores y alcaldes, pero hubo ausencias importantes, como la presidenta de la Corte Suprema, que fue representada por el ministro Ricardo Blanco, y la del fiscal nacional, Ángel Valencia, como algunos representantes de partidos.

    El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El presidente había partido su agenda temprano, con un arribo a Palacio desde donde dio la bienvenida a las Fiestas Patrias de este 18 de septiembre junto a una foto del gabinete presidencial. Luego continuó con la celebración ecuménica.

    Pasadas las 11.30 fue el turno de la homilía oficiada por el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, quien es, además ,hermano de la ministra de Salud, May Chomali.

    En unas 10 páginas de su discurso, el sacerdote abordó temas como la corrupción, la polarización política, la inteligencia artificial y la baja natalidad en la población chilena. Sin embargo, no se abordó el tema de los indultos presidenciales, pese a la alta expectativa. Ya los días previos se avizoraba que el tedeum iba a estar marcado por los temas valóricos: así como el 2025 el expresidente Gabriel Boric fue tironeado por los proyectos de ley de aborto y eutanasia, ahora Kast era presionado por el flanco del sector de la derecha que pedía por razones humanitarias indultos presidenciales para exagentes del Estado condenados por delitos ocurridos entre 1973 y 1990.

    El cardenal Fernando Chomali presidió el tedeum. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El propio Chomali había abordado el 17 de septiembre que “tienen que darse ciertas condiciones” sobre los indultos.

    Las palabras del arzobispo

    La participación de Kast en el tedeum, además, tenía la particularidad para el mandatario al ser él un creyente y un practicante de la religión católica. Además, la celebración de Fiestas Patrias -que incluye también la Parada Militar de este 19 de septiembre- eran para el Ejecutivo una especie de pausa para que La Moneda retome a contar de la próxima semana la agenda legislativa en el Congreso Nacional, que está marcada por flancos e iniciativas en materias económicas, laborales y de seguridad.

    Horas antes, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, había abordado las tensas relaciones exteriores de Chile. “Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía”, sostuvo.

    Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Sin embargo, pese a todo el contexto, lo cierto es que varios consideraron que este tedeum no estuvo tan marcado por la contingencia, así como ediciones anteriores, como el de Boric el año pasado o el de Michelle Bachelet el 2017, marcado por el aborto.

    En esta oportunidad, y con un Kast atento, Chomali aludió al combate contra la corrupción, en un contexto de diversos casos de irregularidades. Fue así que calificó a la corrupción como “el mal de todos los males, la corrupción, en todas sus formas y expresiones. Un verdadero cáncer, que si no se detiene a tiempo nos traerá mal sobre mal, dolor sobre dolor, muerte sobre muerte. Ese no es el Chile que conocemos, no es el Chile que fundaron nuestros próceres, no es el Chile que queremos para las futuras generaciones”.

    El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó en la tradicional sesión de fotos oficiales con ministros y subsecretarios en la Plaza de la Constitución y el Patio de los Cañones. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Añadió que “atenta contra este proyecto de país la corrupción, porque corroe los cimientos de la sociedad, convirtiéndose en el enemigo número uno de Chile, porque le abre la puerta al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico, a la trata de personas y a todo lo que impide crecer en paz como país”.

    En esa misma línea, Chomali enfatizó que “no habrá una sociedad sana, escuelas sanas, empresas sanas, calles tranquilas y niños jugando en las plazas si al interior del Estado hay signos de corrupción. Erradicarla es prioritario, porque enloda a la inmensa, repito, la inmensa mayoría de chilenos y migrantes que son ciudadanos ejemplares y que embellecen a la sociedad con su presencia y su actuar”.

    Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Otro punto importante fue cuando el cardenal hizo un llamado a terminar con la polarización y confrontación política. “Chile necesita una clase política capaz de situarse por sobre la confrontación permanente y que ejerza su labor a través de convicciones claras por sobre intereses personales”, dijo.

    También afirmó que el desempleo del 9,5% es un “grito al cielo” y aludió de forma inédita a las “graves consecuencias” que traerá a la educación y el empleo la inteligencia artificial. Por último, también hizo un llamado a los jóvenes a formar familias y así combatir la baja tasa de natalidad en Chile.

    El Presidente José Antonio Kast participó del tradicional "esquinazo" en La Moneda.

    Al término hubo reacciones de los presentes. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, valoró el mensaje de Chomali por falta de seguridad y empleo; el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, dijo que “hay que tomar ese llamado y ponerse manos a la obra”, y el presidente del PC, Lautaro Carmona, manifestó que es una preocupación transversal el tema de seguridad, pero que “otra cosa es con guitarra”.

    La jornada continuó con la participación de Kast en el tradicional “esquinazo” en La Moneda, donde el mandatario bailó un pie de cueca, así como también lo hicieron los ministros. Y luego continuó con la participación en la Gala que se ofrece en el Teatro Municipal de Santiago.

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