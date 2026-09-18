Las imágenes de la tradicional foto de gabinete de Kast previo al Te Deum Ecuménico

A minutos del Te Deum Ecuménico, el Presidente José Antonio Kast protagonizó junto a sus ministros y subsecretarios la tradicional fotografía de gabinete.

La actividad se realizó durante la mañana de este 18 de septiembre, como parte de una jornada marcada por las celebraciones de Fiestas Patrias y previo a la participación del Mandatario y sus ministros en el Te Deum.

A continuación, revisa las imágenes de la tradicional fotografía de gabinete.

Las imágenes previas al tradicional Te Deum

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participa en tradicional sesión de fotos oficiales con ministros y subsecretarios en la Plaza de la Constitución y el Patio de los Cañones. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participa en tradicional sesión de fotos oficiales con ministros y subsecretarios en la Plaza de la Constitución y el Patio de los Cañones. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participa en tradicional sesión de fotos oficiales con ministros y subsecretarios en la Plaza de la Constitución y el Patio de los Cañones. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE