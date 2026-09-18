Las imágenes de la tradicional foto de gabinete de Kast previo al Te Deum Ecuménico
El Presidente José Antonio Kast se fotografió esta mañana junto a sus ministros y subsecretarios, antes de participar en el Te Deum Ecuménico, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.
A minutos del Te Deum Ecuménico, el Presidente José Antonio Kast protagonizó junto a sus ministros y subsecretarios la tradicional fotografía de gabinete.
La actividad se realizó durante la mañana de este 18 de septiembre, como parte de una jornada marcada por las celebraciones de Fiestas Patrias y previo a la participación del Mandatario y sus ministros en el Te Deum.
A continuación, revisa las imágenes de la tradicional fotografía de gabinete.
Las imágenes previas al tradicional Te Deum
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