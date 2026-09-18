Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

13:52 horas

Sismo de magnitud 4.8, ocurrido a 3 km al noroeste de Farellones y a una profundidad de 103 km.

11:42 horas

Sismo de magnitud 4.1, ocurrido a 26 km al noreste de Putre y a 149 km de profundidad.

10:05 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 92 km al este de Cabo Raper y a 10 km de profundidad.

08:13 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 48 km al suroeste de Ollagüe y a 142 km de profundidad.

06:25 horas

Sismo de magnitud 3.8, ocurrido a 79 km al sureste de Socaire y a 193 km de profundidad.

04:23 horas

Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a 145 km al norte de San Antonio de los Cobres y a 251 km de profundidad.

01:45 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 132 km al sureste de Socire y a 151 km de profundidad.

01:12 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 132 km al oeste de Lebu y a 16 km de profundidad.

01:11 horas

Sismo de magnitud 4.2, ocurrido a 191 km al norte de San Antonio de los Cobres y a 250 km de profundidad.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: