Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

Una de las principales tareas a las que el gobierno ha dicho que pondrá un mayor énfasis es contener las altas cifras de desempleo y generar empleos. El último registro correspondiente al trimestre mayo-julio ubicó la tasa de desempleo en 9,5%, su mayor nivel en cinco años. La razón que explica el alza de la desocupación es caída de 0,2% registrada por el empleo en relación al mismo período de 2025. Se trató del primer registro de destrucción de plazas de trabajo desde abril de 2021, en plena pandemia. En número, se tradujo en 16.292 ocupaciones menos.

Dado este escenario es que el gobierno impulsará una agenda de corto plazo para acelerar la creación de empleo comenzando en el cuarto trimestre las que viene a complementar las medidas de largo plazo.

En suma, de acuerdo a un análisis que hizo la unidad de Estudios del Ministerio del Interior apunta a que podrían generar hasta 678 mil nuevos trabajos formales para 2030. Esta cifra se compara con los 644 mil empleos formales que se crearon bajo la administración del Presidente Gabriel Boric.

Feria Digital Empleos Inclusivos - Foto cedida

¿Cómo se llega a ese número?

Según el informe del gobierno la agenda de corto plazo se enganchará con las medidas de largo plazo y que deberían rendir en cuanto a mayor crecimiento económico y creación de empleo.

Una de esas es la megarreforma que incluye cambios tributarios, la agilización regulatoria para destrabar inversiones y la responsabilidad fiscal. Dicha legislación estableció la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, desde el 27% actual a 25,5% en 2027, 24% en 2028 y una tasa permanente de 23% desde 2029.

El gobierno reinstauró, además, la invariabilidad tributaria, disponible tanto para inversionistas extranjeros como locales a partir de un monto mínimo de inversión en el país de US$50 millones, a cambio de un recargo de 1,5 pp sobre la tasa de Primera Categoría.

El paquete se completa con un sistema voluntario y transitorio de declaración de bienes y rentas mantenidos en el extranjero, un impuesto único de 10% que baja a 7% si el contribuyente repatria e invierte esos fondos por al menos cinco años en Chile, y con un crédito de 15% sobre las remuneraciones de empresas que exporten servicios basados en conocimiento, que sube 5 puntos por cada trabajador que preste servicios desde fuera de la Región Metropolitana.

De acuerdo al estudio del Ministerio del Interior, el efecto conjunto de la rebaja de tasa, la invariabilidad y el crédito al empleo sobre la creación de puestos de trabajo se estimó en un rango de 333.900 a 385.500 empleos hacia el final del período presidencial.

A ello dicen que se suma el Plan Modo Empleo, coordinado por la Mesa Interministerial por el Empleo y dotado de $476.000 millones, compromete la generación de 46.321 empleos directos durante 2026, principalmente mediante subsidios de Sence y Minvu.

Con el Subsidio Unificado al Empleo, que entrará en vigor en octubre de 2026, dirigido a la contratación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 55 años y el Plan de Inversiones en Infraestructura Pública del MOP y Transportes, que proyecta generar 246.500 puestos de trabajo hacia 2030.

Empleo femenino

Según se detalla en este informe del gobierno, para recuperar el empleo femenino se aplicarán tres medidas. Una de ellas es la Sala Cuna Universal que reemplaza la regulación actual por un fondo cuya cotización de 0,35% se compensa con una rebaja equivalente en el seguro de cesantía, sin elevar el costo de contratar mujeres y que permitirá acceder a este beneficio a todas las mujeres contratadas, sin discriminar por el tamaño de su empresa.

Lo segundo, es el contrato por horas que habilita una modalidad de jornada parcial formal de hasta 30 horas semanales, con resguardos especiales para el trabajador, como un valor hora superior al doble del salario mínimo y el pago de al menos el 75% de las horas pactadas que el empleador no utilice. “El gobierno vincula esta modalidad con la formalización de un segmento del empleo informal, dado que cerca de la mitad de los trabajadores informales se desempeña en jornadas parciales”, resalta el informe.

Como tercer eje está el Estatuto Laboral del Turismo, ingresado en julio. El proyecto establece un régimen general que permite distribuir la jornada de 40 horas semanales en ciclos de hasta 16 semanas y un régimen especial para el turismo y actividades conexas que extiende ese ciclo a 52 semanas, además de elevar de ocho a 12 los domingos consecutivos pactables y de cinco a 10 los días de descanso compensatorio anuales, sin modificar el límite legal ni el promedio anual de horas trabajadas. Esto permite mayor adaptabilidad a sectores con diferencias estacionales, mientras que protege a los trabajadores con alto riesgo de informalidad.