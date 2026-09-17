SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    De acuerdo a un análisis que realizó la unida de estudios del Ministerio del Interior, con los cambios tributarios se generarán hasta 385.500, sumado a los 46.321 que se crearon con el Plan Modo Empleo y los 246.500 con el subsidio unificado al empleo y el plan de inversiones.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    06 Mayo 2025 Construccion , Trabajadores, empleo, cemento. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Una de las principales tareas a las que el gobierno ha dicho que pondrá un mayor énfasis es contener las altas cifras de desempleo y generar empleos. El último registro correspondiente al trimestre mayo-julio ubicó la tasa de desempleo en 9,5%, su mayor nivel en cinco años. La razón que explica el alza de la desocupación es caída de 0,2% registrada por el empleo en relación al mismo período de 2025. Se trató del primer registro de destrucción de plazas de trabajo desde abril de 2021, en plena pandemia. En número, se tradujo en 16.292 ocupaciones menos.

    Dado este escenario es que el gobierno impulsará una agenda de corto plazo para acelerar la creación de empleo comenzando en el cuarto trimestre las que viene a complementar las medidas de largo plazo.

    En suma, de acuerdo a un análisis que hizo la unidad de Estudios del Ministerio del Interior apunta a que podrían generar hasta 678 mil nuevos trabajos formales para 2030. Esta cifra se compara con los 644 mil empleos formales que se crearon bajo la administración del Presidente Gabriel Boric.

    Feria Digital Empleos Inclusivos - Foto cedida

    ¿Cómo se llega a ese número?

    Según el informe del gobierno la agenda de corto plazo se enganchará con las medidas de largo plazo y que deberían rendir en cuanto a mayor crecimiento económico y creación de empleo.

    Una de esas es la megarreforma que incluye cambios tributarios, la agilización regulatoria para destrabar inversiones y la responsabilidad fiscal. Dicha legislación estableció la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, desde el 27% actual a 25,5% en 2027, 24% en 2028 y una tasa permanente de 23% desde 2029.

    El gobierno reinstauró, además, la invariabilidad tributaria, disponible tanto para inversionistas extranjeros como locales a partir de un monto mínimo de inversión en el país de US$50 millones, a cambio de un recargo de 1,5 pp sobre la tasa de Primera Categoría.

    El paquete se completa con un sistema voluntario y transitorio de declaración de bienes y rentas mantenidos en el extranjero, un impuesto único de 10% que baja a 7% si el contribuyente repatria e invierte esos fondos por al menos cinco años en Chile, y con un crédito de 15% sobre las remuneraciones de empresas que exporten servicios basados en conocimiento, que sube 5 puntos por cada trabajador que preste servicios desde fuera de la Región Metropolitana.

    De acuerdo al estudio del Ministerio del Interior, el efecto conjunto de la rebaja de tasa, la invariabilidad y el crédito al empleo sobre la creación de puestos de trabajo se estimó en un rango de 333.900 a 385.500 empleos hacia el final del período presidencial.

    A ello dicen que se suma el Plan Modo Empleo, coordinado por la Mesa Interministerial por el Empleo y dotado de $476.000 millones, compromete la generación de 46.321 empleos directos durante 2026, principalmente mediante subsidios de Sence y Minvu.

    Con el Subsidio Unificado al Empleo, que entrará en vigor en octubre de 2026, dirigido a la contratación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 55 años y el Plan de Inversiones en Infraestructura Pública del MOP y Transportes, que proyecta generar 246.500 puestos de trabajo hacia 2030.

    Empleo femenino

    Según se detalla en este informe del gobierno, para recuperar el empleo femenino se aplicarán tres medidas. Una de ellas es la Sala Cuna Universal que reemplaza la regulación actual por un fondo cuya cotización de 0,35% se compensa con una rebaja equivalente en el seguro de cesantía, sin elevar el costo de contratar mujeres y que permitirá acceder a este beneficio a todas las mujeres contratadas, sin discriminar por el tamaño de su empresa.

    Lo segundo, es el contrato por horas que habilita una modalidad de jornada parcial formal de hasta 30 horas semanales, con resguardos especiales para el trabajador, como un valor hora superior al doble del salario mínimo y el pago de al menos el 75% de las horas pactadas que el empleador no utilice. “El gobierno vincula esta modalidad con la formalización de un segmento del empleo informal, dado que cerca de la mitad de los trabajadores informales se desempeña en jornadas parciales”, resalta el informe.

    Como tercer eje está el Estatuto Laboral del Turismo, ingresado en julio. El proyecto establece un régimen general que permite distribuir la jornada de 40 horas semanales en ciclos de hasta 16 semanas y un régimen especial para el turismo y actividades conexas que extiende ese ciclo a 52 semanas, además de elevar de ocho a 12 los domingos consecutivos pactables y de cinco a 10 los días de descanso compensatorio anuales, sin modificar el límite legal ni el promedio anual de horas trabajadas. Esto permite mayor adaptabilidad a sectores con diferencias estacionales, mientras que protege a los trabajadores con alto riesgo de informalidad.

    Más sobre:EmpleoMercado laboralMeta de empleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad

    Arrau califica de “intensas” las Fiestas Patrias en materia de seguridad y reporta cuatro homicidios en 24 horas

    Pavez respalda respuesta del gobierno ante tensiones con Argentina y releva capacidades de FF.AA.

    Lo más leído

    1.
    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    2.
    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    3.
    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    4.
    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    5.
    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    6.
    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua
    Chile

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    “Derrota condicionada por terceros”: la dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid
    El Deportivo

    “Derrota condicionada por terceros”: la dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid

    Técnico del Real Madrid enaltece a Santiago Wanderers: “Es una generación que va a traer éxito para los caturros y Chile”

    No solo España se ha asustado: el día en que un terremoto se llevó una serie de Copa Davis

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Rodrigo Paz elimina subvención al diésel en Bolivia tras aprobación de crédito del FMI
    Mundo

    Rodrigo Paz elimina subvención al diésel en Bolivia tras aprobación de crédito del FMI

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?