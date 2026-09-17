EE.UU.: Avión F-16 se estrella en Michigan y provoca una evacuación por derrame químico

Un avión de combate F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas se estrelló en un sector rural de Michigan, Estados Unidos. Foto: @nicksortor en X.

Un avión F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas se estrelló este jueves en una zona rural de Michigan durante un ejercicio de entrenamiento rutinario, según confirmó el Departamento Militar de Texas.

El incidente provocó la evacuación de viviendas y negocios en un radio de 1,6 kilómetros del lugar de la caída debido a un “derrame químico peligroso relacionado con el accidente aéreo”, informó la policía estatal de Michigan de acuerdo a la cadena ABC.

El F-16 Fighting Falcon se encontraba en una misión de entrenamiento rutinaria desde el Centro de Entrenamiento de Preparación para el Combate de la Guardia Nacional Aérea, en Alpena, Michigan, cuando “sufrió un incidente”, de acuerdo al comunicado del organismo castrense.

“El piloto logró eyectarse de la aeronave y está recibiendo atención médica en un hospital cercano” , añadió el texto.

Poco después, el sheriff del condado de Grand Traverse, Michael Shea, declaró en una rueda de prensa que el piloto fue trasladado a un centro de salud de la zona, donde se encontraba “consciente y hablando con las fuerzas del orden”.

Shea detalló que el accidente ocurrió poco antes de las 14:00 horas locales (16:00 horas en Chile) en Green Lake Township y que hasta el momento no se han reportado otros heridos.

Los testigos informaron haber escuchado un fuerte estruendo y las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban una densa columna de humo negro en el aire tras la caída de la aeronave.

Según un funcionario militar estadounidense, todos los aviones de la Guardia Nacional Aérea de Texas que se encontraban en Michigan para el entrenamiento fueron inmovilizados de inmediato y probablemente permanecerán así durante las próximas 24 horas.