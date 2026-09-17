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    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    El presidente estadounidense afirmó la semana pasada que la guerra en Irán acabará “justo después” de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insistió en que Teherán “quiere lograr un acuerdo”, en medio del estancamiento de las conversaciones mediadas por Pakistán para poner fin al conflicto abierto en febrero por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “Ojalá estemos cerca del final de la guerra”, señaló en declaraciones a la prensa. “Quieren llegar a un acuerdo; ya veremos cómo sale. Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, destacó, a pesar de las reiteradas negativas de Teherán a un pacto si no se aceptan sus términos y lo pactado en el memorando de entendimiento de junio.

    Trump no se ha pronunciado, sin embargo, sobre las informaciones del portal Axios sobre una posible reunión la semana que viene con líderes de países del golfo Pérsico en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, presuntamente para abordar el conflicto y la etapa posterior a la guerra.

    El propio Trump afirmó la semana pasada que la guerra en Irán acabará “justo después” de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, mientras que su vicepresidente, JD Vance, indicó el martes que el conflicto “entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses”, en referencia a las ‘midterms’.

    Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos llevan semanas sin registrar avances, entre denuncias cruzadas sobre incumplimientos del memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán e intercambios puntuales de ataques, especialmente por las tensiones en torno a la navegación al estrecho de Ormuz y su impacto sobre la economía mundial.

    Más sobre:EE.UU.Estados UnidosIránDonald Trump

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