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    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Esta es la tercera vez que el organismo emplaza al inquilino de la Casa Blanca a deponer su actuar en Irán. Esta vez, hubo tres nuevos representantes republicanos que respaldaron la resolución, sumando siete en total.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Jim Young

    La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el apoyo mayoritario de la oposición demócrata, aprobó una resolución que insta al Presidente Donald Trump a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de la guerra contra Irán, lo que supone la tercera ocasión en la que la Cámara aprueba un texto similar basado en la ley de poderes de guerra.

    “Se ordena al presidente, de conformidad con la sección 5 (c) de la Resolución sobre Poderes de Guerra, que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades con Irán”, reza el documento aprobado.

    El texto contó con el apoyo de 220 representantes, incluidos siete republicanos: Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Warren Davidson (Ohio), Tom Barrett (Michigan), Mariannette Miller-Meeks (Iowa), Zach Nunn (Iowa) y Nancy Mace (Carolina del Sur).

    Los tres últimos fueron una novedad al votar “sí” en relación con las resoluciones anteriores.

    “No voy a apoyar otra guerra de duración indefinida”, manifestó Nunn en una publicación en redes tras la sesión. En la misma, defendió que se puede “defender a los estadounidenses, ejercer presión sobre Irán y buscar la paz, al tiempo que nos aseguramos de que el Congreso cumpla con su responsabilidad constitucional”.

    Durante el debate previo, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, argumentó que “este Congreso no ha autorizado una guerra con Irán y, sin embargo, esta Administración ha mantenido a nuestras tropas en peligro, sin una declaración de guerra, sin autorización del Congreso y sin ningún plan sobre cómo ganar o terminar la guerra”, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

    “La Administración no solo ha continuado librando esta guerra ilegal en directa violación de la Constitución, sino que lo ha hecho mientras los estadounidenses asumen los costos: 19 militares fallecidos y más de 750 heridos, despliegues de tropas prolongados y miles de millones de dólares en gastos adicionales”, agregó, elevando en uno el balance de bajas confirmado en la víspera por el órgano de control del Pentágono.

    Además, Meeks denunció que “la mala gestión de esta guerra por parte del presidente Donald Trump ha perjudicado la capacidad de Estados Unidos para prepararse ante futuras amenazas”.

    Más sobre:Estados UnidosIránGuerraDonald TrumpCámara de Representantes

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