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    Otra baja para Daniel Garnero: titular de la UC pasará por el quirófano y estará fuera un mes

    El equipo de la franja deberá enfrentar varias ausencias en la cerrada lucha que mantiene con Universidad de Chile para el segundo cupo a la Libertadores, en el potencial título de Colo Colo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Daniel Garnero sufre baja de un titular de Universidad Católica. FOTO: Photosport DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Las lesiones azotan a Universidad Católica en la última parte de la Liga de Primera. Al margen de los problemas físicos que aquejaron a su goleador Fernando Zampedri tras el duelo ante Palestino, hay al menos otros dos jugadores con complicaciones. Ahora, uno de sus defensores titulares pasará por el quirófano y arriesga estar fuera de las canchas como máximo un mes, aunque en San Carlos de Apoquindo estiman que es probable que ese plazo sea inferior.

    El lunes pasado, el técnico Daniel Garnero respiraba un poco más tranquilo. Los primeros exámenes encendieron la pronta recuperación de su máximo artillero, después de una fuerte entrada en el duelo ante el equipo de La Cisterna.

    Sin embargo, el entrenador argentino debe lidiar con más problemas para el duelo del miércoles 23 de septiembre ante Unión La Calera, por la Copa Chile. Jimmy Martínez tiene una lesión muscular y todavía no existe un diagnóstico definitivo. Además, Sebastián Arancibia sufre una contractura, dolencia que sigue en evaluación.

    Al margen de ellos, Garnero podría recuperar a Daniel González, Clemente Montes y Darío Melo para el primer encuentro ante los cementeros. El caso del delantero Juan Francisco Rossel es un poco más de cuidado y solo podría regresar en al menos diez días.

    Baja sensible

    No son los únicos. En la noche del martes, el club de la franja dio a conocer una ausencia importante que, incluso, podría perderse el resto de la temporada. Se trata del zaguero Branco Ampuero, quien deberá pasar por el quirófano.

    “Cruzados comunica que el jugador del Primer Equipo de Universidad Católica, Branco Ampuero, será sometido mañana miércoles 16 de septiembre a un procedimiento quirúrgico electivo para tratar un Pellizcamiento Anterolateral de Tobillo, el que será realizado por el médico del Plantel, señor Andrés Villa”, se lee en el comunicado publicado en los canales oficiales de la institución.

    A renglón siguiente, el médico de los universitarios dio detalles sobre la intervención. Pese a ello, no fue tan explícito respecto de los plazos de recuperación para uno de los futbolistas preferidos del Dani.

    “Se trata de una condición que el jugador arrastraba desde hace dos temporadas, con períodos de mayor y menor sintomatología, y que presentó una reagudización durante la fecha 17 del presente torneo. Luego de la evaluación médica y considerando la evolución de la lesión, se tomó la elección de que lo más adecuado era realizar este procedimiento con el objetivo de resolver la condición y permitir su recuperación”, explicó el director médico de club Andrés Serrano.

    Si bien en el club señalan que la intervención como máximo le tomará un mes de recuperación a Branco Ampuero, hay algunos antecedentes que son menos optimistas con lesiones de este tipo en el profesionalismo, ya que advierten que los atletas vuelven a la actividad entre dos y tres meses.

    Más sobre:Fútbol NacionalUniversidad CatólicaBranco AmpueroFernando Zampedri

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